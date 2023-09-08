Прохоркин о 27 минутах в «Сочи»: «Технический момент. СКА хотел выйти из-под потолка зарплат. Мне какая разница? Я остался со всеми в хороших отношениях»

Николай Прохоркин высказался о своем обмене из СКА.

Напомним, 24 августа Прохоркин был обменян из СКА в «Сочи». В составе южан форвард провел только 27 минут, после чего контракт с ним был расторгнут. 30 августа Прохоркин перешел в « ».

– Давайте разберемся с тем, что с вами происходило в последнее время. Вас из убрали после неудачного двустороннего матча. Вы были в плохой форме?

– Нет, почему? Наоборот, я прошел все предсезонные сборы и лагерь развития, много тренировался… Думаю, это было предсказуемо. Просто сделали так. Ждали, когда кто-то восстановится, приедет, смотрели на других. Как сделали, так сделали.

Обычная ситуация для игроков, в нее могут попасть многие. Сами посмотрите, сколько игроков в СКА поменялось, сколько новых пришло.

– Резко изменился игровой стиль СКА в этом сезоне?

– Нет, он такой же. СКА будет много атаковать, там быстрые ребята, и по сезону они пойдут на хорошем уровне.

– СКА обменял вас в « » на 27 минут, после чего там с вами расторгли контракт. Такой ход удивил?

– Это технический момент. Я понимал, почему так поступают. СКА хотел выйти из-под потолка зарплат. Ну, сделали так. А мне какая разница? Я не хотел ни с кем ссориться. И остался со всеми в хороших отношениях.

Начал искать клуб и в итоге нашел. Мне очень нравится в «Сибири», болельщики здесь прекрасные, атмосфера в команде потрясающая. Надо поработать со льдом, и вообще все станет замечательно. Мне сказали, что лед с каждым матчем будет все лучше. Мы этого ждем, – сказал форвард «Сибири» .