Президент «Динамо»: «У нас большие ожидания от сезона. Проделана огромная работа по исправлению недочетов»
Президент «Динамо» ожидает хороших результатов команды в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Повторюсь, что после не самого удачного выступления в минувшем розыгрыше Кубка Гагарина в межсезонье руководством и тренерским штабом московского «Динамо» была проделана огромная работа, направленная на исправление прошлогодних недочетов.
Были произведены качественные подписания с целью усиления команды. Поэтому у нас большие ожидания от выступления команды в стартовавшем сезоне.
Со своей стороны я хотел бы обратиться к нашим болельщикам, чтобы они продолжали заполнять нашу арену так, как они это делали во второй части прошлого сезона, когда практически на каждом матче у нас собирался аншлаг, и активно поддерживали команду так, как они это и умеют делать.
Замечу, что нас ждет интересный и насыщенный сезон не только в КХЛ, но и в МХЛ, где у нас подобралась очень достойная команда, собранная из воспитанников академии «Динамо».
Будем внимательно следить и за выступлением питерского «Динамо» в ВХЛ. Желаю удачи всему динамовскому хоккею!» – сказал Виктор Воронин.
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