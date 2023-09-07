Президент «Динамо»: «У нас большие ожидания от сезона. Проделана огромная работа по исправлению недочетов»

Президент «Динамо» ожидает хороших результатов команды в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Повторюсь, что после не самого удачного выступления в минувшем розыгрыше Кубка Гагарина в межсезонье руководством и тренерским штабом московского « » была проделана огромная работа, направленная на исправление прошлогодних недочетов.

Были произведены качественные подписания с целью усиления команды. Поэтому у нас большие ожидания от выступления команды в стартовавшем сезоне.

Со своей стороны я хотел бы обратиться к нашим болельщикам, чтобы они продолжали заполнять нашу арену так, как они это делали во второй части прошлого сезона, когда практически на каждом матче у нас собирался аншлаг, и активно поддерживали команду так, как они это и умеют делать.

Замечу, что нас ждет интересный и насыщенный сезон не только в , но и в МХЛ, где у нас подобралась очень достойная команда, собранная из воспитанников академии «Динамо».

Будем внимательно следить и за выступлением питерского «Динамо» в ВХЛ. Желаю удачи всему динамовскому хоккею!» – сказал Виктор Воронин.