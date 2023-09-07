Скабелка о новой арене «Сибири»: «Утром был хороший лед, на игре – гораздо хуже. Может быть, связано с тем, что был полный стадион»

Теги Сибирь Андрей Скабелка КХЛ Барыс Ледовый дворец спорта "Сибирь" Хоккей

Главный тренер «Барыса» оценил качество льда на новой арене «Сибири».

«Барыс» сегодня уступил там 0:1 после буллитов.

«Надо начать не с игры. Хочется выразить соболезнования Ярославлю в этот день. Во-вторых, хочу поздравить Новосибирск с таким грандиозным дворцом. Надеюсь, он будет заполняться.

Играли лучше, чем дома. Были моменты, но не смогли их реализовать. Непросто момент возник в конце матча, я благодарен ребятам. Если дома мы отдали очко, то сейчас завоевали. Уверен, что с такой самоотдачей победы придут.

Рад был открывать эту арену. Жаль только, что не удалось стать победителем первого матча. Здесь акустика другая, чем на старом ЛДС, но по атмосфере сильной разницы я не заметил.

Утром был хороший лед, на игре – гораздо хуже. Может быть, связано с тем, что был полный стадион», – сказал Андрей Скабелка. 

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4 комментария

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Александр Василич
Ответ Юрец55
В Омске такая же фигня была. Вроде исправили
Не отработано еще, научатся. 10000 человек надышали, напукали). Вентиляция хорошая нужна.
Не понравилось что трибуны далеко от коробки.
+3
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pizzatcarizza
Ответ Александр Василич
Не отработано еще, научатся. 10000 человек надышали, напукали). Вентиляция хорошая нужна. Не понравилось что трибуны далеко от коробки.
трибуны это главный фейл этого Мегастроя. Болелы 100% ни такого ждали
+2
0
+2
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Юрец55
В Омске такая же фигня была. Вроде исправили
+1
-1
0
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Ыжык
Ответ Александр Василич
Не отработано еще, научатся. 10000 человек надышали, напукали). Вентиляция хорошая нужна. Не понравилось что трибуны далеко от коробки.
А коробка каких размеров, финская?
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