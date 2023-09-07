Скабелка о новой арене «Сибири»: «Утром был хороший лед, на игре – гораздо хуже. Может быть, связано с тем, что был полный стадион»

Главный тренер «Барыса» оценил качество льда на новой арене «Сибири».

«Барыс» сегодня уступил там 0:1 после буллитов.

«Надо начать не с игры. Хочется выразить соболезнования Ярославлю в этот день. Во-вторых, хочу поздравить Новосибирск с таким грандиозным дворцом. Надеюсь, он будет заполняться.

Играли лучше, чем дома. Были моменты, но не смогли их реализовать. Непросто момент возник в конце матча, я благодарен ребятам. Если дома мы отдали очко, то сейчас завоевали. Уверен, что с такой самоотдачей победы придут.

Рад был открывать эту арену. Жаль только, что не удалось стать победителем первого матча. Здесь акустика другая, чем на старом ЛДС, но по атмосфере сильной разницы я не заметил.

Утром был хороший лед, на игре – гораздо хуже. Может быть, связано с тем, что был полный стадион», – сказал Андрей Скабелка.