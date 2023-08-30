5 тысяч болельщиков посетили гала-матч Миловзорова в Новосибирске. Он был заявлен как прощание со старой ареной

Теги Сибирь болельщики Егор Миловзоров КХЛ Ледовый дворец спорта "Сибирь" Хоккей

5 тысяч болельщиков посетили гала-матч Егора Миловзорова в Новосибирске.

35-летний экс-хоккеист клуба завершил спортивную карьеру. 

Прощальный матч Миловзорова проходил на старой арене «Сибири». Клуб заявил событие и как прощание с ЛДС «Сибирь».

В начале августа новосибирцы переехали на новую «Сибирь-Арену» вместимостью 10,5 тысячи зрителей.

В матче сыграли команды «Синих» (новосибирские воспитанники клуба) и «Белых» (хоккеисты, которые играли с Миловзоровым в «Сибири» и других командах). Победу одержали «Белые» со счетом 11:10. 

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