5 тысяч болельщиков посетили гала-матч Миловзорова в Новосибирске. Он был заявлен как прощание со старой ареной

5 тысяч болельщиков посетили гала-матч Егора Миловзорова в Новосибирске.

35-летний экс-хоккеист клуба завершил спортивную карьеру.

Прощальный матч Миловзорова проходил на старой арене «Сибири». Клуб заявил событие и как прощание с ЛДС «Сибирь».

В начале августа новосибирцы переехали на новую «Сибирь-Арену» вместимостью 10,5 тысячи зрителей.

В матче сыграли команды «Синих» (новосибирские воспитанники клуба) и «Белых» (хоккеисты, которые играли с в «Сибири» и других командах). Победу одержали «Белые» со счетом 11:10.