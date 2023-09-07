Немировски про 1:0 с «Барысом»: «Сибирь» создала много моментов, шайба прыгала. Главное, что победа добыта»
Дэвид Немировски оценил победу над «Барысом» (1:0 Б).
– Все видели, что мы создали сегодня много моментов. Третий период играли более правильно, чем в первом. Шайба много прыгала. Главное, что победа добыта. Удаления сейчас есть у многих команд, не только у нас.
Новые правила в лиге, первые две игры для нас стали уроком. Мы говорили ребятам, что надо больше бросать. Вместо этого искали один, а то и два лишних паса. На тренировках много работаем над тем, чтобы быстрее ходила шайба.
– Оцените игру новичков – Прохоркина, Гоголева, Андреоффа.
Прохоркину нужно еще время. Первые две игры он хорошо провел на эмоциях. Мы знаем, что он может делать с шайбой. Сегодня ему в завершении несколько раз мешал лед. Надеемся, он быстро наберет форму.
Гоголеву тоже надо время, чтобы набрать форму. Он работает над этим, мы верим в него. Андреофф был хорош на предсезонке, но предсезонные игры и официальные игры – немного разное.
– Как приняли решение снова выпустить Антона Красоткина?
– У нас был план, что Красоткин сыграет первые три игры. Он показывает, что переходит на новый уровень, – сказал главный тренер «Сибири».
а со льдом действительно какая-то фигня, шайба делает что угодно, но точно не скользит по нему
15 человек уснули на матче и упали с кресел вниз по ряду. Их смогли разбудить только к буллитной серии.