Немировски про 1:0 с «Барысом»: «Сибирь» создала много моментов, шайба прыгала. Главное, что победа добыта»

Теги Сибирь Дэвид Немировски КХЛ Барыс Александр Гоголев Николай Прохоркин Энди Андреофф Антон Красоткин Хоккей

Дэвид Немировски оценил победу над «Барысом» (1:0 Б).

– Все видели, что мы создали сегодня много моментов. Третий период играли более правильно, чем в первом. Шайба много прыгала. Главное, что победа добыта. Удаления сейчас есть у многих команд, не только у нас.

Новые правила в лиге, первые две игры для нас стали уроком. Мы говорили ребятам, что надо больше бросать. Вместо этого искали один, а то и два лишних паса. На тренировках много работаем над тем, чтобы быстрее ходила шайба.

– Оцените игру новичков – Прохоркина, Гоголева, Андреоффа. 

Прохоркину нужно еще время. Первые две игры он хорошо провел на эмоциях. Мы знаем, что он может делать с шайбой. Сегодня ему в завершении несколько раз мешал лед. Надеемся, он быстро наберет форму.

Гоголеву тоже надо время, чтобы набрать форму.  Он работает над этим, мы верим в него. Андреофф был хорош на предсезонке, но предсезонные игры и официальные игры – немного разное.

– Как приняли решение снова выпустить Антона Красоткина?

– У нас был план, что Красоткин сыграет первые три игры. Он показывает, что переходит на новый уровень, – сказал главный тренер «Сибири».

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Мошкович
не увидел что-то много моментов, штанга, перекладина, пара моментов на последней минуте при 5 на 3 и всё.
а со льдом действительно какая-то фигня, шайба делает что угодно, но точно не скользит по нему
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rodgeras
Уже пишут о травмах на новой арене.
15 человек уснули на матче и упали с кресел вниз по ряду. Их смогли разбудить только к буллитной серии.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий