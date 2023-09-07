Плющев о популярности хоккея в России: «Никто не хочет смотреть беготню. Люди хотят видеть артистов, фокусников на льду. У нас дефицит мастеров»
Владимир Плющев считает, что в России большой дефицит хоккейных мастеров.
Бывший главный тренер национальной сборной высказался о том, почему хоккей в России сейчас не очень популярен среди спортивных болельщиков.
Сообщается, что матч открытия сезона Фонбет Чемпионата КХЛ между ЦСКА и «Ак Барсом» (2:5) не попал в топ-10 рейтинговых программ на ТВ.
«Люди смотрят хоккей из-за мастеров. Никто не хочет смотреть беготню. У нас сейчас большой дефицит мастеров. Такие игроки всегда привлекали болельщиков своей неординарностью и самобытностью.
Люди хотят видеть артистов, фокусников на льду. Раньше это были Харламов, Мальцев, Фирсов. На таких звезд было приятно смотреть, счет был не важен, но их игра...
Сейчас уровень мастерства не тот. Руководство КХЛ сказало же, что всех хотят сделать равными. В спорте же нельзя сделать команды в равных условиях. У кого-то инфраструктура лучше, у кого-то культура боления развита. Никогда не было одинаковых команд.
Не все то золото, которое преподносят зрителям, блестит. Поэтому у болельщиков много претензий», – сказал заслуженный тренер России.
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