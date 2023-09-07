Плющев о популярности хоккея в России: «Никто не хочет смотреть беготню. Люди хотят видеть артистов, фокусников на льду. У нас дефицит мастеров»

Теги болельщики Владимир Плющев Валерий Харламов КХЛ Александр Мальцев Анатолий Фирсов Хоккей

Владимир Плющев считает, что в России большой дефицит хоккейных мастеров.

Бывший главный тренер национальной сборной высказался о том, почему хоккей в России сейчас не очень популярен среди спортивных болельщиков.

Сообщается, что матч открытия сезона Фонбет Чемпионата КХЛ между ЦСКА и «Ак Барсом» (2:5) не попал в топ-10 рейтинговых программ на ТВ.

«Люди смотрят хоккей из-за мастеров. Никто не хочет смотреть беготню. У нас сейчас большой дефицит мастеров. Такие игроки всегда привлекали болельщиков своей неординарностью и самобытностью.

Люди хотят видеть артистов, фокусников на льду. Раньше это были Харламов, Мальцев, Фирсов. На таких звезд было приятно смотреть, счет был не важен, но их игра...

Сейчас уровень мастерства не тот. Руководство КХЛ сказало же, что всех хотят сделать равными. В спорте же нельзя сделать команды в равных условиях. У кого-то инфраструктура лучше, у кого-то культура боления развита. Никогда не было одинаковых команд.

Не все то золото, которое преподносят зрителям, блестит. Поэтому у болельщиков много претензий», – сказал заслуженный тренер России. 

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7 комментариев

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Machine Head
Вчера Маэстро Ларионов вывел своих виртуозов на лед . Разве ты Володя не смотрел , как элегантно разорвали ска ?
+7
0
+7
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Владимир
Ответ Machine Head
Вчера Маэстро Ларионов вывел своих виртуозов на лед . Разве ты Володя не смотрел , как элегантно разорвали ска ?
Я тоже это хотел привести в пример!!)
+4
0
+4
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Scrappy_Coco
артисты балерины катают фигурное падение под руководством Йозе Марино, но они абсолютно никому не интересны)
+3
0
+3
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Владимир
Ммне кажется он фокусника самый первый бы усадил на лавку... И больше бы он на льду не появлялся!!!
+2
0
+2
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Огюст
Игроки -технари есть молодые ,но приходя во взрослые команды тренера их игру перестраивают под своё виденье командной игры , что бы игрок носился от ворот до ворот втыкаясь в соперников,а Мальцев, Харламов , Фирсов ,Полупанов и др ,они "плели" свои кружева -финты в нападении не особо занимаясь защитой их цель -забивать ,к тому же и площадки были размером больше - было больше пространства для комбинаций в атаке ! Конечно игроков классных техничных вылепливают тренера в спорте- для этого и тренер должен быть заинтересован в этом- работать нужно индивидуально с хоккеистом много ,а приходящие на сезон на два в команды тренера совсем в этом не заинтересованы !
+1
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+1
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Костя Кот
Ответ Machine Head
Вчера Маэстро Ларионов вывел своих виртуозов на лед . Разве ты Володя не смотрел , как элегантно разорвали ска ?
🤌
0
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