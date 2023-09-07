Плющев о популярности хоккея в России: «Никто не хочет смотреть беготню. Люди хотят видеть артистов, фокусников на льду. У нас дефицит мастеров»

Владимир Плющев считает, что в России большой дефицит хоккейных мастеров.

Бывший главный тренер национальной сборной высказался о том, почему хоккей в России сейчас не очень популярен среди спортивных болельщиков.

Сообщается, что матч открытия сезона Фонбет Чемпионата КХЛ между ЦСКА и «Ак Барсом» (2:5) не попал в топ-10 рейтинговых программ на ТВ.

«Люди смотрят хоккей из-за мастеров. Никто не хочет смотреть беготню. У нас сейчас большой дефицит мастеров. Такие игроки всегда привлекали болельщиков своей неординарностью и самобытностью.

Люди хотят видеть артистов, фокусников на льду. Раньше это были , , . На таких звезд было приятно смотреть, счет был не важен, но их игра...

Сейчас уровень мастерства не тот. Руководство КХЛ сказало же, что всех хотят сделать равными. В спорте же нельзя сделать команды в равных условиях. У кого-то инфраструктура лучше, у кого-то культура боления развита. Никогда не было одинаковых команд.

Не все то золото, которое преподносят зрителям, блестит. Поэтому у болельщиков много претензий», – сказал заслуженный тренер России.