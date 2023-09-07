Фукале о концепции «сису»: «Она заключается в преодолении трудностей и невзгод. Это синоним стрессоустойчивости, упорства, храбрости»

Теги Трактор КХЛ Зак Фукале Хоккей

Зак Фукале рассказал о концепции «сису», которой он придерживается.

«Концепция «сису» заключается в преодолении трудностей и невзгод несмотря ни на что, это про внутреннюю силу преодоления.

Также «сису» – это синоним стрессоустойчивости, упорства, храбрости, настойчивости, непоколебимой решимости в достижении целей.

Неважно, кто вы и на каком уровне занимаетесь спортом, у всех есть трудности в жизни, вызовы, которым нужно противостоять. Думаю, что если мы будем готовы к трудностям, то мы уже на пути успеху», – сказал вратарь «Трактора» Фукале.

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