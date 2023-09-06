Фукале о гражданстве РФ: «Пока даже не думал об этом. Сконцентрирован на мысли о том, что должен помогать «Трактору»

Теги Трактор КХЛ Зак Фукале натурализация Хоккей

Канадский вратарь Зак Фукале сообщил, что не думал о получении гражданства РФ.

– Американец Бреннан Менелл принял российское гражданство. Канадцы Кэм Ли и Брендан Лайпсик также скоро примут. Допускаешь ли сам такую возможность?

– Я приехал в Россию недавно, пока даже не думал об этом, да и не считаю, что сейчас должен об этом думать.

Сейчас я сконцентрирован на мысли о том, что я должен помогать своей команде. Посмотрим, что будет дальше, – сказал вратарь «Трактора» Фукале.

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