Фукале о гражданстве РФ: «Пока даже не думал об этом. Сконцентрирован на мысли о том, что должен помогать «Трактору»

Канадский вратарь Зак Фукале сообщил, что не думал о получении гражданства РФ.

– Американец Бреннан Менелл принял российское гражданство. Канадцы Кэм Ли и Брендан Лайпсик также скоро примут. Допускаешь ли сам такую возможность?

– Я приехал в Россию недавно, пока даже не думал об этом, да и не считаю, что сейчас должен об этом думать.

Сейчас я сконцентрирован на мысли о том, что я должен помогать своей команде. Посмотрим, что будет дальше, – сказал вратарь « » .