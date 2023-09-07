Жамнов о том, доволен ли, что Хохлачев не сыграл со «Спартаком»: «Настраивались, что он будет играть. Вопрос не очень корректный»
Алексей Жамнов ожидал, что Александр Хохлачев сыграет против «Спартака».
«Спартак» обыграл «Амур» (5:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Выступающий за дальневосточников Александр Хохлачев пропустил матч из-за договоренности клубов после обмена игрока.
– Показалось, что «Спартак» просел в третьем периоде. С чем это связано?
– Удаления сломали нам игру. Мы просели даже раньше, а не в третьем периоде. Играли волнами опять.
Объяснили ребятам все во втором перерыве. У нас есть над чем работать в плане игровой дисциплины.
– Мартемьянов сказал, что «Амуру» не хватило Хохлачева. Вы довольны, что он не сыграл?
– Вопрос не очень корректный. Это вопрос руководству.
У них была такая договоренность. Мы настраивались, что он будет играть, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.
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