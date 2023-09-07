Жамнов о том, доволен ли, что Хохлачев не сыграл со «Спартаком»: «Настраивались, что он будет играть. Вопрос не очень корректный»

Алексей Жамнов ожидал, что Александр Хохлачев сыграет против «Спартака».

«Спартак» обыграл «Амур» (5:3) в матче Фонбет чемпионата .

Выступающий за дальневосточников пропустил матч из-за договоренности клубов после обмена игрока.

– Показалось, что « » просел в третьем периоде. С чем это связано?

– Удаления сломали нам игру. Мы просели даже раньше, а не в третьем периоде. Играли волнами опять.

Объяснили ребятам все во втором перерыве. У нас есть над чем работать в плане игровой дисциплины.

– Мартемьянов сказал, что « » не хватило Хохлачева. Вы довольны, что он не сыграл?

– Вопрос не очень корректный. Это вопрос руководству.

У них была такая договоренность. Мы настраивались, что он будет играть, – сказал главный тренер «Спартака» .