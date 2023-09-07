Жамнов о том, доволен ли, что Хохлачев не сыграл со «Спартаком»: «Настраивались, что он будет играть. Вопрос не очень корректный»

Теги Амур Спартак Алексей Жамнов КХЛ Александр Хохлачев Матч ТВ Хоккей

Алексей Жамнов ожидал, что Александр Хохлачев сыграет против «Спартака».

«Спартак» обыграл «Амур» (5:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Выступающий за дальневосточников Александр Хохлачев пропустил матч из-за договоренности клубов после обмена игрока.

– Показалось, что «Спартак» просел в третьем периоде. С чем это связано?

– Удаления сломали нам игру. Мы просели даже раньше, а не в третьем периоде. Играли волнами опять.

Объяснили ребятам все во втором перерыве. У нас есть над чем работать в плане игровой дисциплины.

– Мартемьянов сказал, что «Амуру» не хватило Хохлачева. Вы довольны, что он не сыграл?

– Вопрос не очень корректный. Это вопрос руководству.

У них была такая договоренность. Мы настраивались, что он будет играть, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

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1 комментарий

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maxoc
Что за договорённость? Игрок профи перешел в другую команду, как такие договорённости могут быть в хоккее профессиональном? Что за бред? Он же не в аренде, как в футболе бывает. Такого в НХЛ даже представить не возможно
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