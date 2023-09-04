Сергей Светлов: «Худобин – один из лучших в НХЛ, когда в настроении и на драйве. Опыт Антона не помешал бы «Локомотиву», «Динамо» и «Амуру»

Сергей Светлов считает, что опыт Антона Худобина не помешает клубам КХЛ.

– Для вас сюрприз, что Худобин пока без работы в КХЛ?

– Судя по тому, что видел несколько лет назад в «Далласе», Худобин – сильный голкипер.

Когда он в настроении и на драйве, то один из лучших в НХЛ. Да, годы поджимают, но для вратаря возраст – не всегда критический фактор.

– Какие клубы могли бы его подписать?

– Навскидку назову « », где в лазарете Бобков.

Пока нет стабильности во вратарской линии родного « », где предсезонку лучше всех неожиданно провел юный Моторыгин.

Судя по первому матчу « », молодой Исаев волнуется.

На мой взгляд, опыт Худобина не помешал бы этим командам. Как и ряду других, – сказал бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов.