Сергей Светлов: «Худобин – один из лучших в НХЛ, когда в настроении и на драйве. Опыт Антона не помешал бы «Локомотиву», «Динамо» и «Амуру»
Сергей Светлов считает, что опыт Антона Худобина не помешает клубам КХЛ.
– Для вас сюрприз, что Худобин пока без работы в КХЛ?
– Судя по тому, что видел несколько лет назад в «Далласе», Худобин – сильный голкипер.
Когда он в настроении и на драйве, то один из лучших в НХЛ. Да, годы поджимают, но для вратаря возраст – не всегда критический фактор.
– Какие клубы могли бы его подписать?
– Навскидку назову «Амур», где в лазарете Бобков.
Пока нет стабильности во вратарской линии родного «Динамо», где предсезонку лучше всех неожиданно провел юный Моторыгин.
Судя по первому матчу «Локомотива», молодой Исаев волнуется.
На мой взгляд, опыт Худобина не помешал бы этим командам. Как и ряду других, – сказал бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов.
Амур -ну если только захотелось в самолётах полетать да страну посмотреть:)