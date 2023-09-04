Сергей Светлов: «Худобин – один из лучших в НХЛ, когда в настроении и на драйве. Опыт Антона не помешал бы «Локомотиву», «Динамо» и «Амуру»

Теги Локомотив Амур Антон Худобин НХЛ КХЛ Сергей Светлов Динамо Хоккей

Сергей Светлов считает, что опыт Антона Худобина не помешает клубам КХЛ.

– Для вас сюрприз, что Худобин пока без работы в КХЛ?

– Судя по тому, что видел несколько лет назад в «Далласе», Худобин – сильный голкипер.

Когда он в настроении и на драйве, то один из лучших в НХЛ. Да, годы поджимают, но для вратаря возраст – не всегда критический фактор.

– Какие клубы могли бы его подписать?

– Навскидку назову «Амур», где в лазарете Бобков.

Пока нет стабильности во вратарской линии родного «Динамо», где предсезонку лучше всех неожиданно провел юный Моторыгин.

Судя по первому матчу «Локомотива», молодой Исаев волнуется.

На мой взгляд, опыт Худобина не помешал бы этим командам. Как и ряду других, – сказал бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов.

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Некрасов
вот кто-кто , а Магнитка больше всех лицом сейчас щелкает со своей огромной двойной дырой в рамке ...
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stan91_AVS
Так-то по факту, он везде бы не затерялся в КХЛ
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Клюшка Аскар0ва
А будет ли он на кураже?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jeff Lebowski
Не просто один из лучших, а самый лучший. И не в НХЛ, а во вселенной.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Константин Луконин
Ответ dyarkov1
Так Худобин в Сокол перешел
Сокол - клуб-партнёр Амура. ;))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Филиппов
Ответ dyarkov1
Так Худобин в Сокол перешел
так с пунктом об уходе в КХЛ, при поступлении предложения.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
User User
Ответ VintDV
Локо и Динамо может помочь Антон. Да и сами клубы с амбициями на этот сезон. Амур -ну если только захотелось в самолётах полетать да страну посмотреть:)
Привыкли около дома играть. Восток разве не Россия?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Филиппов
Ответ Клюшка Аскар0ва
А будет ли он на кураже?
Дак на кураже надо было тащить против Кросби и МакДевида, а не против Радулова и Гусева.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
_abc_
Ответ Stan91_AVS
Так-то по факту, он везде бы не затерялся в КХЛ
Не факт. В последнее время он не впечатлял совершенно. Впрочем, не отказался бы его увидеть в форме НХ. Гарипов тоже не впечатляет, увы. Может, шило на мыло помогло бы.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anton Lisin
Сперва подпишут в Сочи на год за 40 млн., если заиграет, то до нового года в СКА окажется и по уже сложившейся традиции переподпишет контракт на 25 в год.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
User User
Ответ VintDV
Локо и Динамо может помочь Антон. Да и сами клубы с амбициями на этот сезон. Амур -ну если только захотелось в самолётах полетать да страну посмотреть:)
Если Амур Адмирал на востоке то и летать не хотите. Привыкли под юбкой сидеть около дома
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BigHead
Ответ Jeff Lebowski
Не просто один из лучших, а самый лучший. И не в НХЛ, а во вселенной.
Любят у нас рассказать, про то как Худобин Даллас в финал «затащил», хотя он просто был основных вратарем команды финалиста и неплохо играл, не более того. Что подтверждает и статистика - 91.7% и 2.70 пропущенных при невысокой бросковой нагрузке.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
1319pro
Из НХЛ в ВХЛ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sd4fmwrvz8
Он не только в НХЛ теперь и в ВХЛ будет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dyarkov1
Так Худобин в Сокол перешел
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VintDV
Локо и Динамо может помочь Антон. Да и сами клубы с амбициями на этот сезон.
Амур -ну если только захотелось в самолётах полетать да страну посмотреть:)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Венер Кучербаев
Есмантович, не спать!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий