Три номинанта на «Колдер», Джонстон, Маччелли и Сэндерсон вошли в сборную новичков сезона НХЛ

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НХЛ назвала символическую сборную новичков сезона.

В нее были включены 6 хоккеистов. Трое из них набрали больше всех голосов в голосовании на «Колдер Трофи» – приз лучшему новичку. 

Вратарь: Стюарт Скиннер («Эдмонтон»);

Защитники: Оуэн ПауэрБаффало»), Джейк Сэндерсон («Оттава»);

Нападающие: Мэттью Бенирс («Сиэтл», обладатель «Колдер Трофи»), Уайтт Джонстон («Даллас»), Матиас Маччелли («Аризона»). 

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