Три номинанта на «Колдер», Джонстон, Маччелли и Сэндерсон вошли в сборную новичков сезона НХЛ
НХЛ назвала символическую сборную новичков сезона.
В нее были включены 6 хоккеистов. Трое из них набрали больше всех голосов в голосовании на «Колдер Трофи» – приз лучшему новичку.
Вратарь: Стюарт Скиннер («Эдмонтон»);
Защитники: Оуэн Пауэр («Баффало»), Джейк Сэндерсон («Оттава»);
Нападающие: Мэттью Бенирс («Сиэтл», обладатель «Колдер Трофи»), Уайтт Джонстон («Даллас»), Матиас Маччелли («Аризона»).
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