Три номинанта на «Колдер», Джонстон, Маччелли и Сэндерсон вошли в сборную новичков сезона НХЛ

НХЛ назвала символическую сборную новичков сезона.

В нее были включены 6 хоккеистов. Трое из них набрали больше всех голосов в голосовании на «Колдер Трофи» – приз лучшему новичку.

Вратарь: Стюарт Скиннер (« »);

Защитники: (« »), Джейк Сэндерсон (« »);

Нападающие: («Сиэтл», обладатель «Колдер Трофи»), Уайтт Джонстон («Даллас»), Матиас Маччелли («Аризона»).