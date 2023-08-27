Брэди Ткачак о Сэндерсоне: «Самый недооцененный игрок в НХЛ. Не мог поверить, что он не претендовал на «Колдер Трофи»

Брэди Ткачак назвал Джейка Сэндерсона самым недооцененным игроком в НХЛ.

21-летний защитник дебютировал в лиге в прошлом сезоне. Он провел 77 матчей и набрал 32 (4+28) очка при полезности «минус 6» и среднем времени на льду 21:55.

Игрок занял 6-е место в голосовании за приз лучшему новичку сезона, не получив ни одного первого места в голосовании журналистов.

«Я считаю его самым недооцененным игроком в . Я смотрю на его первый сезон, на то, что он сделал для команды. Он вышел из колледжа и с первой же игры сделал нашу команду лучше.

Я просто не мог поверить в то, что он не претендовал на «Колдер Трофи». Я подумал, что этот парень – один из самых важных игроков в нашей команде, и это осталось незамеченным. Его скорость, его хоккейное чутье и трудовая этика не имеют себе равных.

Я не видел, чтобы кто-то работал так же, как он. Это было весьма впечатляюще... Он будет потрясающим игроком для «Оттавы», – сказал капитан «Сенаторс».