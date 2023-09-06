Мурманская епархия о Проворове: «Обсудили ситуацию, когда хоккеисту пришлось отказаться от участия в акции в поддержку ЛГБТ и заявить о своем православном вероисповедании»

Теги Филадельфия Коламбус НХЛ Иван Проворов Хоккей

В Мурманской епархии рассказали о встрече с хоккеистом Иваном Проворовым.

В Москве состоялась встреча председателя Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана с хоккеистом «Коламбуса».

«В ходе теплого, дружеского разговора собеседники обсудили недавние события в мире спорта, в том числе, связанные с ситуацией, когда на предматчевой раскатке хоккеисту пришлось решительно отказаться от участия в акции в поддержку ЛГБТ и твердо заявить о своем православном вероисповедании.

Поступок спортсмена вызвал большой общественный резонанс», – сообщили в Мурманской епархии.

В прошлом сезоне российский защитник отказался от радужного джерси и не вышел на раскатку «Филадельфии» перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

3 комментария

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Velirpa
заряд православия получил, надеюсь.
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Dmitry Koway
Ответ Velirpa
заряд православия получил, надеюсь.
а утром сущность в виде гномика вышла
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Stan GL
епархия тут как тут))
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