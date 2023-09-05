Крикунов о том, как поднять уровень хоккея: «Сократите количество команд. В Высшей лиге СССР их было девять, и мы обыгрывали клубы НХЛ!»

Теги Владимир Крикунов НХЛ КХЛ чемпионат СССР Крылья Советов Спорт-Экспресс Хоккей

Владимир Крикунов высказался о том, как поднять уровень хоккея в КХЛ.

– Каково ваше отношение к перекрестному плей-офф?

– Интересное решение. Меня как-то спросили: «Как поднять уровень хоккея?» Так вы сократите количество команд.

Когда я играл в Высшей лиге, было девять команд. А это СССР! 250 миллионов населения. Можно же выбрать из этого количества игроков для девяти команд? Так это были хоккеисты высокого класса! И мы обыгрывали клубы НХЛ!

Помню, поехали мы с «Крыльями» на матчи в Северную Америку. Нам говорят: четыре игры, 260 долларов за победу. Но заплатят, говорят, всего за три, если даже четыре выиграете. Ну мы и выиграли три, – сказал заслуженный тренер России Крикунов.

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35 комментариев

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Назар Игорь
Чепуха. В НХЛ тоже когда- то было 6 команд, теперь 32, хуже играть не стали.
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Деревянная рука
Как обычно в своём мире старики живут
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Назар Игорь
Ответ Деревянная рука
Как обычно в своём мире старики живут
По принципу "Раньше была травка зеленее, водка крепче и девки сисястее".
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Влад_нн
Да, да, сократить количество команд до двух, оставить ска и цска. И 5 игр в сезоне. Остальное время собираться всем вместе, таскать баллоны и петь патриотические песни. Хватит уже публиковать этого старого маразматика.
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Александр Васильев
Владимир Васильевич говорит хоть небольшую, но всё же неточность. Да, был небольшой период с 1971 по 1974 г.г., когда в Высшей лиге действительно играли 9 команд, но В.Крикунов в те годы сначала выступал во 2-й лиге за родную его "Олимпию"(Кирово-Чепецк)- с 1969 по 1972 г.г., а затем с 1972 по 1974 г.г. в 1-й лиге за "Кристалл"(Саратов). И только с сезона 74-75 г.г., когда "Кристалл" перешёл в Высшую лигу, В.Крикунов соответственно стал игроком команды высшей лиги, но с того сезона в ней играло уже 10 команд - вплоть до 1979 г. С 1979 г. в В.лиге стало уже 12 команд. Пользуясь случаем, хочу рассказать интересную деталь о Чемпионате страны Высшей лиги сезона 1971-72 г.г. Думаю, болельщикам будет интересно. Из девяти команд немосковских было только четыре - "Трактор", "Торпедо"(Горький), СКА(Ленинград) и "Химик"(Воскресенск). То есть, почти чемпионат Москвы получался - ЦСКА, "Динамо", "Спартак", "Крылья Советов" и "Локомотив"(Москва). Кстати, "Локомотив" в том сезоне занял последнее место и был расформирован.
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Серый
Ответ Booligan
Стали. Уровень упал дико по сравнению с 90-ми, половина команд не может набрать 2 боевых звена, силовики получают копейки в сравнении с лидерами, а в 90-х люди типа Коваленко или Уэндела Кларка могли в любом звене выйти. Пик НХЛ был в середине-конце 90-х с приходом сотни европейцев высочайшего уровня, а сейчас уровень практически у всех средний
Кхм, если Коваленко или Кларк могли выйти в любом звене, как уровень может быть выше, чем сейчас?
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rabbitd12345
Удивительно, что есть люди такой степени наивности, которые думают, что если откатить все обратно на 30 лет назад, что все станет лучше.
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Melnikov1968
Помнится в чемпионате ГДР играло только две команды. Сливки, так сказать гдрэвского хоккея. Рубились между собой за чемпионоство. Но что-то я не слышал о международных успехах хоккеистов из ГДР.
+4
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Родион Горбачев
Можно даже одну оставить команду...
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Хаскерс
Да чоуштам: ЦСКА и СКА оставьте, ну, можно Спартак для срача. А всякие Магнитогорски , ну пусть по телеку смотрят. Зачем им, главное НХЛ обыграть.
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Сергей Мартьянов
Ответ Влад_нн
Да, да, сократить количество команд до двух, оставить ска и цска. И 5 игр в сезоне. Остальное время собираться всем вместе, таскать баллоны и петь патриотические песни. Хватит уже публиковать этого старого маразматика.
Я раньше Владимира Васильевича считал разумным и реалистичным человеком, а со временем он все менее и менее компетентен. Тренируются в ДЮСШ , а КХЛ нужно или играть или идти на завод и там себя реализовывать. Это как в школу пришел и начал хныкать , вот в садике нам уроки делать не задавали, а вы тут меня напрягаете.
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iron_m
Ответ Валерий Сергеевич
А я сомневаюсь, что в данный момент сборная России обыграла бы не только ЦСКА, но и Динамо, Спартак 80-х годов!
Зато интернет в домах престарелых сейчас хороший, судя по Вашей активности. Спартак 1980-х был посмешищем.
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Nubreed
Опять старческое брюзжание, но пару-тройку команд из лиги и вправду можно было бы убрать.

"Но заплатят, говорят, всего за три, если даже четыре выиграете. Ну мы и выиграли три" - ах выж старые капиталюги😂
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Booligan
Ответ Серый
В НХЛ в целом здравая система, единственное, что меня смущает - сливы сезонов ради будущего. Не по спортивному как-то
Меня смущает серия некстванов из Славковских-Лафреньеров и прочих Какко. Игроки сырые и однобокие уходят слишком высоко, и все они как будто роботы с ограниченной вычислительной мощностью
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Серый
Ответ Booligan
Перевожу. Это были универсальные игроки высокого уровня, они играли в 1-2 звеньях, но их можно было использовать как силовиков, чеккеров или в меньшинстве. Сейчас половина игроков 1-2 звена это тупо бегунки с броском и минусами по сезону, а в 3-4 играют в основном дуболомы за минимальную ЗП. Какая команда на сегодняшний день может позволить себе центральную ось Фёдоров-Айзерман-Ларионов-Дрэйпер? Даже если убрать безлимитный потолок и вынести за скобки Детройт, Колорадо и Рейнджеров, сильных команд с игровым рисунком стало меньше, а слабых - больше.
В НХЛ в целом здравая система, единственное, что меня смущает - сливы сезонов ради будущего. Не по спортивному как-то
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Серый
Ответ Booligan
Перевожу. Это были универсальные игроки высокого уровня, они играли в 1-2 звеньях, но их можно было использовать как силовиков, чеккеров или в меньшинстве. Сейчас половина игроков 1-2 звена это тупо бегунки с броском и минусами по сезону, а в 3-4 играют в основном дуболомы за минимальную ЗП. Какая команда на сегодняшний день может позволить себе центральную ось Фёдоров-Айзерман-Ларионов-Дрэйпер? Даже если убрать безлимитный потолок и вынести за скобки Детройт, Колорадо и Рейнджеров, сильных команд с игровым рисунком стало меньше, а слабых - больше.
Никакая. Но тогда потолка не было
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Booligan
Ответ Melnikov1968
Помнится в чемпионате ГДР играло только две команды. Сливки, так сказать гдрэвского хоккея. Рубились между собой за чемпионоство. Но что-то я не слышал о международных успехах хоккеистов из ГДР.
Смысл существования Вайсвассера был надрать зад Берлину. К слову, команда худо-бедно существует до сих пор
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Георгий Михеев
Так это наоборот позор на всю страну, всего 9 команд при тогдашней популярности хоккея -)
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sd4fmwrvz8
Оставьте клубы олигархи и пусть вся страна будет без хоккея
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Серый
Но ведь про количество клубов он прав. В лиге как минимум 3 лишних клуба, а может, даже в два раза больше
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Валерий Сергеевич
Ответ iron_m
Зато интернет в домах престарелых сейчас хороший, судя по Вашей активности. Спартак 1980-х был посмешищем.
Особенно когда выходили на лёд Якушев, Шалимов, Шадрин, Старшинов, Зимин, Рудаков, Капустин, Бодунов про защиту я писать не буду, если ты не жил в то время, тогда лучше помолчи!
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iron_m
Ответ Booligan
Перевожу. Это были универсальные игроки высокого уровня, они играли в 1-2 звеньях, но их можно было использовать как силовиков, чеккеров или в меньшинстве. Сейчас половина игроков 1-2 звена это тупо бегунки с броском и минусами по сезону, а в 3-4 играют в основном дуболомы за минимальную ЗП. Какая команда на сегодняшний день может позволить себе центральную ось Фёдоров-Айзерман-Ларионов-Дрэйпер? Даже если убрать безлимитный потолок и вынести за скобки Детройт, Колорадо и Рейнджеров, сильных команд с игровым рисунком стало меньше, а слабых - больше.
Это проблема потолка зарплат, а не числа команд. И да, Ларионов с Дрейпером - посредственные игроки на момент, о котором вы говорите.
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Ruscello
Ответ Валерий Сергеевич
А я сомневаюсь, что в данный момент сборная России обыграла бы не только ЦСКА, но и Динамо, Спартак 80-х годов!
ЦСКА нет, КЛМ бы в одну калитку всех вынес, в своем микроматче.
Динамо , Спартак , Химик, Крылья 80х - были бы проблемы, однозначно. Даже с Ригой могли бы возникнуть.
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alklimov2018
Странно... но радует, что хотя бы одного из специалистов прошлого не поразил вирус лизоблюдства.
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Серый
Ответ Booligan
Меня смущает серия некстванов из Славковских-Лафреньеров и прочих Какко. Игроки сырые и однобокие уходят слишком высоко, и все они как будто роботы с ограниченной вычислительной мощностью
Ну, раз на раз не приходится
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