Крикунов о том, как поднять уровень хоккея: «Сократите количество команд. В Высшей лиге СССР их было девять, и мы обыгрывали клубы НХЛ!»
Владимир Крикунов высказался о том, как поднять уровень хоккея в КХЛ.
– Каково ваше отношение к перекрестному плей-офф?
– Интересное решение. Меня как-то спросили: «Как поднять уровень хоккея?» Так вы сократите количество команд.
Когда я играл в Высшей лиге, было девять команд. А это СССР! 250 миллионов населения. Можно же выбрать из этого количества игроков для девяти команд? Так это были хоккеисты высокого класса! И мы обыгрывали клубы НХЛ!
Помню, поехали мы с «Крыльями» на матчи в Северную Америку. Нам говорят: четыре игры, 260 долларов за победу. Но заплатят, говорят, всего за три, если даже четыре выиграете. Ну мы и выиграли три, – сказал заслуженный тренер России Крикунов.
"Но заплатят, говорят, всего за три, если даже четыре выиграете. Ну мы и выиграли три" - ах выж старые капиталюги😂
Динамо , Спартак , Химик, Крылья 80х - были бы проблемы, однозначно. Даже с Ригой могли бы возникнуть.