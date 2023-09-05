Крикунов о том, как поднять уровень хоккея: «Сократите количество команд. В Высшей лиге СССР их было девять, и мы обыгрывали клубы НХЛ!»

Владимир Крикунов высказался о том, как поднять уровень хоккея в КХЛ.

– Каково ваше отношение к перекрестному плей-офф?

– Интересное решение. Меня как-то спросили: «Как поднять уровень хоккея?» Так вы сократите количество команд.

Когда я играл в Высшей лиге, было девять команд. А это СССР! 250 миллионов населения. Можно же выбрать из этого количества игроков для девяти команд? Так это были хоккеисты высокого класса! И мы обыгрывали клубы !

Помню, поехали мы с «Крыльями» на матчи в Северную Америку. Нам говорят: четыре игры, 260 долларов за победу. Но заплатят, говорят, всего за три, если даже четыре выиграете. Ну мы и выиграли три, – сказал заслуженный тренер России Крикунов.