Рафик Якубов: «Демидов – талантище, я таких игроков давно не видел или вообще никогда. Мичков более талантлив индивидуально, Иван более разнообразный»

Рафик Якубов считает молодого форварда СКА Ивана Демидова большим талантом.

« – это талантище. Я таких игроков очень давно не видел. Возможно, что и вообще никогда не видел. Это и талант в хоккейном смысле, и человек хороший, командный парень.

Лучше ли он ? Это два разных игрока. Абсолютно адекватные ребята. Мичков более талантлив индивидуально, может отдать, забить. Демидов более разнообразный», – сказал спортивный директор «Лады», ранее работавший в системе СКА.

В первых двух матчах в новом Фонбет Чемпионате КХЛ 18-летний Мичков на лед не выходил, а 17-летний Демидов оба раза попал в состав.