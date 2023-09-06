Рафик Якубов: «Демидов – талантище, я таких игроков давно не видел или вообще никогда. Мичков более талантлив индивидуально, Иван более разнообразный»

Теги Лада СКА Рафик Якубов КХЛ Чемпионат.com Матвей Мичков Иван Демидов Хоккей

Рафик Якубов считает молодого форварда СКА Ивана Демидова большим талантом.

«Иван Демидов – это талантище. Я таких игроков очень давно не видел. Возможно, что и вообще никогда не видел. Это и талант в хоккейном смысле, и человек хороший, командный парень.

Лучше ли он Мичкова? Это два разных игрока. Абсолютно адекватные ребята. Мичков более талантлив индивидуально, может отдать, забить. Демидов более разнообразный», – сказал спортивный директор «Лады», ранее работавший в системе СКА.

В первых двух матчах СКА в новом Фонбет Чемпионате КХЛ 18-летний Мичков на лед не выходил, а 17-летний Демидов оба раза попал в состав.

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2 комментария

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Кино Музыка
Мичков попал конечно.
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ТимТалер
Согласен. Но сейчас подтянуться эксперты и будут доказывать обратное )) Нам бы центрального равного по таланту !
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