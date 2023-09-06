Рафик Якубов: «Демидов – талантище, я таких игроков давно не видел или вообще никогда. Мичков более талантлив индивидуально, Иван более разнообразный»
Рафик Якубов считает молодого форварда СКА Ивана Демидова большим талантом.
«Иван Демидов – это талантище. Я таких игроков очень давно не видел. Возможно, что и вообще никогда не видел. Это и талант в хоккейном смысле, и человек хороший, командный парень.
Лучше ли он Мичкова? Это два разных игрока. Абсолютно адекватные ребята. Мичков более талантлив индивидуально, может отдать, забить. Демидов более разнообразный», – сказал спортивный директор «Лады», ранее работавший в системе СКА.
В первых двух матчах СКА в новом Фонбет Чемпионате КХЛ 18-летний Мичков на лед не выходил, а 17-летний Демидов оба раза попал в состав.
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