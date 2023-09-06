Федоров о чемпионском похмелье у ЦСКА: «Нет, у нас все трезвые. Просто нужно обнулиться и очиститься»

Сергей Федоров заявил, что у ЦСКА нет чемпионского похмелья.

Армейцы потерпели 2 поражения – от «Ак Барса» (2:5) и «Металлурга» (2:4) – в 3 играх нового Фонбет Чемпионата КХЛ.

В двух прошлых сезонах ЦСКА становился обладателем Кубка Гагарина.

– Мы долго ждали, когда откроются двери раздевалки для журналистов. Вы повышали голос на игроков?

– Вы все равно не поверите. Но мы переговорили.

– Можно ли сказать, что у ЦСКА сейчас чемпионское похмелье?

– Нет, у нас все трезвые. Просто нам нужно обнулиться и очиститься, – сказал главный тренер .