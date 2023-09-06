Федоров о чемпионском похмелье у ЦСКА: «Нет, у нас все трезвые. Просто нужно обнулиться и очиститься»
Сергей Федоров заявил, что у ЦСКА нет чемпионского похмелья.
Армейцы потерпели 2 поражения – от «Ак Барса» (2:5) и «Металлурга» (2:4) – в 3 играх нового Фонбет Чемпионата КХЛ.
В двух прошлых сезонах ЦСКА становился обладателем Кубка Гагарина.
– Мы долго ждали, когда откроются двери раздевалки для журналистов. Вы повышали голос на игроков?
– Вы все равно не поверите. Но мы переговорили.
– Можно ли сказать, что у ЦСКА сейчас чемпионское похмелье?
– Нет, у нас все трезвые. Просто нам нужно обнулиться и очиститься, – сказал главный тренер ЦСКА.
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