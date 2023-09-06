Федоров о чемпионском похмелье у ЦСКА: «Нет, у нас все трезвые. Просто нужно обнулиться и очиститься»

Теги ЦСКА Сергей Федоров КХЛ Матч ТВ алкоголь и спорт Хоккей

Сергей Федоров заявил, что у ЦСКА нет чемпионского похмелья.

Армейцы потерпели 2 поражения – от «Ак Барса» (2:5) и «Металлурга» (2:4) – в 3 играх нового Фонбет Чемпионата КХЛ.

В двух прошлых сезонах ЦСКА становился обладателем Кубка Гагарина. 

– Мы долго ждали, когда откроются двери раздевалки для журналистов. Вы повышали голос на игроков?

– Вы все равно не поверите. Но мы переговорили.

– Можно ли сказать, что у ЦСКА сейчас чемпионское похмелье?

– Нет, у нас все трезвые. Просто нам нужно обнулиться и очиститься, – сказал главный тренер ЦСКА

4 комментария

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Mikhail 1968
Валентина Терешкова в помощь
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Дмитрий Травницкий
да всё нормально. кто-то рвёт жопу в регулярке, а кто-то готовится к Кубку Гагарина. ЦСКА на классе пройдут в плей-офф при любом раскладе.Тут некоторые по одной игре уже прогнозы на сезон делают. Куньлунь хорошо стартовал, все же понимают, что старые быки медленно спустятся с горы и.... ну вы дальше знаете. 😁
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MarkAntoniy
Тяжело вкатываемся в сезон как в прошлом году. А реализация большинства-просто катастрофа, 0 из 13 попыток, да еще и умудрились пропустить и буллит привезти. Я такого и не припомню.
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maximilian_15
Ответ MarkAntoniy
Тяжело вкатываемся в сезон как в прошлом году. А реализация большинства-просто катастрофа, 0 из 13 попыток, да еще и умудрились пропустить и буллит привезти. Я такого и не припомню.
Динамо Минск лучше реализовывает меньшинство)
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