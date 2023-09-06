«Анахайм» подписал лучшего защитника QMJHL Люно. Он набрал 100 очков за сезон с учетом плей-офф

Теги Анахайм НХЛ юниорская лига Квебека Гатино Хоккей

«Анахайм» подписал 3-летний контракт новичка с защитником Тристаном Люно.

19-летний канадец был выбран клубом на драфте НХЛ-2022 под общим 53-м номером во 2-м раунде. 

В минувшем сезоне он стал самым результативным защитником регулярного чемпионата QMJHL, набрав 83 (20+63) очка в 65 играх при полезности «+31». 

Люно получил приз лучшему защитнику сезона в юниорской лиге Квебека. В 13 играх плей-офф он добавил еще 17 (2+15) баллов. 

Всего за сезон с учетом плей-офф у Тристана вышло 100 (22+78) баллов в 78 играх. 

 

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AL27
С атакующими защитниками-проспектами у Анахайма всё в порядке. На подходе Зелвегер и Минтюков, а Люно широкому кругу болельщиков до сегодняшнего дня был неизвестен вообще, как мне кажется
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий