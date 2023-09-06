«Анахайм» подписал лучшего защитника QMJHL Люно. Он набрал 100 очков за сезон с учетом плей-офф

«Анахайм» подписал 3-летний контракт новичка с защитником Тристаном Люно.

19-летний канадец был выбран клубом на драфте НХЛ-2022 под общим 53-м номером во 2-м раунде.

В минувшем сезоне он стал самым результативным защитником регулярного чемпионата QMJHL, набрав 83 (20+63) очка в 65 играх при полезности «+31».

Люно получил приз лучшему защитнику сезона в юниорской лиге Квебека. В 13 играх плей-офф он добавил еще 17 (2+15) баллов.

Всего за сезон с учетом плей-офф у Тристана вышло 100 (22+78) баллов в 78 играх.