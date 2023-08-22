Любушкин об обмене: «Рад перейти в «Анахайм», большая честь оказаться в таком клубе»

Теги Баффало Анахайм НХЛ Илья Любушкин Хоккей

Илья Любушкин высказался о своем обмене в «Анахайм».

«Баффало» получил в сделке выбор в 4-м раунде драфта НХЛ-2025. 

Контракт 29-летнего россиянина с кэпхитом 2,75 миллиона долларов действует до завершения следующего сезона. 

«Рад перейти в «Анахайм», для меня большая честь оказаться в таком клубе. Благодарен «Баффало» за год совместной работы, за то, что доверили мне место в составе.

Я провел самый результативный сезон в своей карьере в НХЛ, очень был рад помочь команде, которая достойно выступила, немного не дотянув до попадания в плей-офф.

Там отличные болельщики, которые всегда ко мне хорошо относились. Теперь надеюсь помочь «Анахайму» добиться успеха в предстоящем сезоне. Сделаю для этого все, что в моих силах», – сказал защитник «Дакс». 

3 комментария

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Pitts
Ответ Egorsav
Подобные комментарии игроков при переходе в стиле "с детства за анахайм" стали обыденностью. Думаю, что по факту - грусть!
Расскажу, что знаю. Был у нас когда-то очень прогрессивный молодой защитник по имени Симон Депрэ. И вот, когда он перестал прогрессировать, его поменяли в Анахайм. Я уж не знаю, как оно так получается, но у нас почти все трейды с Анахаймом для нас удачные, люди и Чашки потом помогали брать, и вообще преображались, но сейчас не об этом.

Когда Симон Депрэ играл в Москве на каком-то турнире за сборную Канады (там ещё сборная Кореи была, которую тренировали наши бывшие Джим Пак и Ричард Парк), так получилось, что мы с ним у стадиона встречались, наверное, раза три. И всегда разговаривали минут по 5-7.

И вот он сказал, мол, только когда меня поменяли в Анахайм, я понял, насколько крутая организация была у Пингвинов. Я говорю, мол, да ладно, стандарт же у Лиги определённый существует. Он отвечает, да, конечно, но Питтсбург так много всего делает для своих игроков ВЫШЕ стандарта, что я прям был удивлён. Да, это какие-то по сути мелочи, но к ним привыкаешь, и их отсутствие потом сразу бросается в глаза. Я уж не помню, о чём он упоминал - какая-то еда дополнительная, транспорт для решения личных проблем, всеобщая поддержка и помощь в быту, наверное, что-то где-то так. Но, как выяснилось, разница между примерно равными по организации франшизами Лиги существует. Меня это удивило, например.

Между Анахаймом и Баффало 2023 года разница, конечно, есть. Баффало со спортивной точки зрения на подъёме, рвётся начудить в ПО, Анахайм глубоко перестраивается. Зато с житейской точки зрения Калифорния и северо-западные окраины Нью-Йорка - это небо и земля, и Любушкин со своими вполне приличными 2,75, думаю, может позволить себе оплатить разницу.
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Egorsav
Подобные комментарии игроков при переходе в стиле "с детства за анахайм" стали обыденностью. Думаю, что по факту - грусть!
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0
+3
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Паша Слесарев
Ответ Pitts
Расскажу, что знаю. Был у нас когда-то очень прогрессивный молодой защитник по имени Симон Депрэ. И вот, когда он перестал прогрессировать, его поменяли в Анахайм. Я уж не знаю, как оно так получается, но у нас почти все трейды с Анахаймом для нас удачные, люди и Чашки потом помогали брать, и вообще преображались, но сейчас не об этом. Когда Симон Депрэ играл в Москве на каком-то турнире за сборную Канады (там ещё сборная Кореи была, которую тренировали наши бывшие Джим Пак и Ричард Парк), так получилось, что мы с ним у стадиона встречались, наверное, раза три. И всегда разговаривали минут по 5-7. И вот он сказал, мол, только когда меня поменяли в Анахайм, я понял, насколько крутая организация была у Пингвинов. Я говорю, мол, да ладно, стандарт же у Лиги определённый существует. Он отвечает, да, конечно, но Питтсбург так много всего делает для своих игроков ВЫШЕ стандарта, что я прям был удивлён. Да, это какие-то по сути мелочи, но к ним привыкаешь, и их отсутствие потом сразу бросается в глаза. Я уж не помню, о чём он упоминал - какая-то еда дополнительная, транспорт для решения личных проблем, всеобщая поддержка и помощь в быту, наверное, что-то где-то так. Но, как выяснилось, разница между примерно равными по организации франшизами Лиги существует. Меня это удивило, например. Между Анахаймом и Баффало 2023 года разница, конечно, есть. Баффало со спортивной точки зрения на подъёме, рвётся начудить в ПО, Анахайм глубоко перестраивается. Зато с житейской точки зрения Калифорния и северо-западные окраины Нью-Йорка - это небо и земля, и Любушкин со своими вполне приличными 2,75, думаю, может позволить себе оплатить разницу.
какой крутой ответ,очень интересно было почитать
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