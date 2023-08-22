Любушкин об обмене: «Рад перейти в «Анахайм», большая честь оказаться в таком клубе»

Илья Любушкин высказался о своем обмене в «Анахайм».

« » получил в сделке выбор в 4-м раунде драфта НХЛ-2025.

Контракт 29-летнего россиянина с кэпхитом 2,75 миллиона долларов действует до завершения следующего сезона.

«Рад перейти в «Анахайм», для меня большая честь оказаться в таком клубе. Благодарен «Баффало» за год совместной работы, за то, что доверили мне место в составе.

Я провел самый результативный сезон в своей карьере в НХЛ, очень был рад помочь команде, которая достойно выступила, немного не дотянув до попадания в плей-офф.

Там отличные болельщики, которые всегда ко мне хорошо относились. Теперь надеюсь помочь « » добиться успеха в предстоящем сезоне. Сделаю для этого все, что в моих силах», – сказал защитник «Дакс».