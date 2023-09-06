Федоров о 2:4 от «Металлурга»: «Шарыченков сыграл хорошо, как бы странно это ни звучало. Когда «Магнитка» забивала, мы его оставили одного»

Сергей Федоров оценил игру Александра Шарыченкова в матче с «Металлургом» (2:4).

— Почему в третьем периоде в основном играл Карнаухов вместо Каменева?

— Влад получил повреждение, не знаю степень, но поэтому произошла замена.

— Как оцените состояние ?

— Саша сыграл хорошо, как бы странно это ни звучало. Когда «Магнитка» нам забивала, мы его оставили одного. Не могу сказать, что это нормальная ситуация, но она есть, и мы вместе работаем над ней и делаем все, чтобы в короткое время понять, что мы хотим друг от друга.

— Какие у вас оставил впечатления начало второго отрезка?

— Ну у нас такие же рабочие впечатления, как и у вас были. Глаза видят, мозг обмануть нельзя. Я точно знаю, что ребята честно пришли, показали такой хоккей. Это не одна из смен, поэтому я сказал, что вместе отработаем этот кусок и постараемся в ближайшее время сделать выводы. Если не получится, то будем работать опять, – сказал главный тренер .