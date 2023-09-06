Федоров о 2:4 от «Металлурга»: «Шарыченков сыграл хорошо, как бы странно это ни звучало. Когда «Магнитка» забивала, мы его оставили одного»

Теги Металлург Мг ЦСКА Сергей Федоров КХЛ Александр Шарыченков Хоккей

Сергей Федоров оценил игру Александра Шарыченкова в матче с «Металлургом» (2:4).

— Почему в третьем периоде в основном играл Карнаухов вместо Каменева?

— Влад получил повреждение, не знаю степень, но поэтому произошла замена.

— Как оцените состояние Шарыченкова?

— Саша сыграл хорошо, как бы странно это ни звучало. Когда «Магнитка» нам забивала, мы его оставили одного. Не могу сказать, что это нормальная ситуация, но она есть, и мы вместе работаем над ней и делаем все, чтобы в короткое время понять, что мы хотим друг от друга.

— Какие у вас оставил впечатления начало второго отрезка?

— Ну у нас такие же рабочие впечатления, как и у вас были. Глаза видят, мозг обмануть нельзя. Я точно знаю, что ребята честно пришли, показали такой хоккей. Это не одна из смен, поэтому я сказал, что вместе отработаем этот кусок и постараемся в ближайшее время сделать выводы. Если не получится, то будем работать опять, – сказал главный тренер ЦСКА.

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