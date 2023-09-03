Федоров о победе над «Адмиралом»: «ЦСКА поработал над психологией – выглядели необычно и нервозно с «Ак Барсом»

Сергей Федоров прокомментировал победу ЦСКА над «Адмиралом» со счетом 5:1.

«Соперник показал очень хороший, быстрый уровень хоккея. Но ЦСКА – с победой.

Рад за Павла Карнаухова, который провел 350 матч за ЦСКА, в составе нашего клуба одержал 32-ю победу в основное время, сегодня он показал очень приличный уровень игры.

Также выделю Мишу Григоренко, который забросил 130-ю шайбу за ЦСКА.

Нам удалось исправить основные моменты по сравнению с игрой против «Ак Барса».

Над психологией нам точно удалось поработать. В матче с «Ак Барсом» команда выглядело необычно, было много брака и нервозности в принятии решений.

Наверное, волновались или были очень рады начать чемпионат против такого хорошего соперника, как « ». Ребят удалось успокоить и настроить», – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.