Федоров о победе над «Адмиралом»: «ЦСКА поработал над психологией – выглядели необычно и нервозно с «Ак Барсом»

Теги Ак Барс ЦСКА Сергей Федоров КХЛ Александр Шарыченков Михаил Григоренко Адмирал Павел Карнаухов Р-Спорт Хоккей

Сергей Федоров прокомментировал победу ЦСКА над «Адмиралом» со счетом 5:1.

«Соперник показал очень хороший, быстрый уровень хоккея. Но ЦСКА – с победой.

Рад за Павла Карнаухова, который провел 350 матч за ЦСКА, Александр Шарыченков в составе нашего клуба одержал 32-ю победу в основное время, сегодня он показал очень приличный уровень игры.

Также выделю Мишу Григоренко, который забросил 130-ю шайбу за ЦСКА.

Нам удалось исправить основные моменты по сравнению с игрой против «Ак Барса».

Над психологией нам точно удалось поработать. В матче с «Ак Барсом» команда выглядело необычно, было много брака и нервозности в принятии решений.

Наверное, волновались или были очень рады начать чемпионат против такого хорошего соперника, как «Ак Барс». Ребят удалось успокоить и настроить», – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.

1 комментарий

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GiGiOnline
смотрел мачт, и закончился он со счётом 4:1.Откуда 5 привезли? бонусом?
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