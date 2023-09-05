Федоров после 2:4 от «Металлурга»: «Движение и настрой ЦСКА оставляют желать лучшего. Пока играем волнами»

Теги Металлург Мг ЦСКА травмы Сергей Федоров КХЛ Антон Слепышев Хоккей

Сергей Федоров высказался после матча против «Металлурга» (2:4).

«Магнитку» с заслуженной победой. Они показали очень быстрый хоккей, вовремя забили, использовали все наши ошибки.

Наше движение и настрой оставляют желать лучшего. Пока мы играем волнами. Сегодня первый первый период неплохо, второй плохо, третий лучше. Команда прекрасно понимает, в каком состоянии мы находимся. Мы точно не разучились играть, но пока не показываем, что умеем играть. 

В каком состоянии Слепышев? На данный момент он готовится без контакта. Ждем медицинского заключения по его травме, которая зажила, в ближайшие день-два. В зависимости от того, что скажут врачи, будем двигаться дальше», – сказал главный тренер ЦСКА Федоров.

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2 комментария

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Гумберт Гумберт
не забывайте штрафы платить ИИХФ
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Rodgeras
Волнами? Я бы сказал смывами и сливами.
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-2
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