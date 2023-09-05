Разин о 4:2 с ЦСКА: «Первый гол нас вдохновил и добавил силенок. Большинство и меньшинство получилось, но всегда есть к чему стремиться»

Теги Металлург Мг ЦСКА КХЛ Павел Акользин Андрей Разин Максим Карпов Никита Михайлис Хоккей

Андрей Разин подвел итоги матча «Металлурга» против ЦСКА (4:2).

«На предсезонке я экспериментировал с составом, Павел Акользин и Максим Карпов играли в одной связке, у них неплохо получалось, они забивали. Решили сегодня вернуться к этому сочетанию. 

Сегодня было робкое начало. Пропустили гол, была еще пара моментов, когда соперник мог забивать. Первый гол нас вдохновил и добавил силенок. Дальше играли хорошо, многое получилось.

Получилось большинство, получилось меньшинство. Но всегда есть к чему стремиться.

Игра Михайлиса? Играл по заданию, выполнял много черновой работы», – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

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5 комментариев

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marshal .masha
Ответ Roman Kostyuchenko
С Торпедо было бы повеселее, поверь 😎
Мне Квартальнов с Разиным более симпатичны, мужики достойны финала, как и их команды. Но по большому счету, вариантов много, лишь бы там не было СКА, Ак Барса и ЦСКА
+7
0
+7
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Сергей Нагорнов
А меньшинство сегодня было просто шикарное!
+3
0
+3
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Roman Kostyuchenko
Ответ marshal .masha
Ждем финал Магнитка - Динамо , лучше минское.Очень красивая история могла бы получиться
С Торпедо было бы повеселее, поверь 😎
+2
0
+2
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marshal .masha
Ждем финал Магнитка - Динамо , лучше минское.Очень красивая история могла бы получиться
+3
-2
+1
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Сергей Нагорнов
Ответ marshal .masha
Мне Квартальнов с Разиным более симпатичны, мужики достойны финала, как и их команды. Но по большому счету, вариантов много, лишь бы там не было СКА, Ак Барса и ЦСКА
У Квартального был финал, который он Магнитке и проиграл.
0
0
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