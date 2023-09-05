Разин о 4:2 с ЦСКА: «Первый гол нас вдохновил и добавил силенок. Большинство и меньшинство получилось, но всегда есть к чему стремиться»
Андрей Разин подвел итоги матча «Металлурга» против ЦСКА (4:2).
«На предсезонке я экспериментировал с составом, Павел Акользин и Максим Карпов играли в одной связке, у них неплохо получалось, они забивали. Решили сегодня вернуться к этому сочетанию.
Сегодня было робкое начало. Пропустили гол, была еще пара моментов, когда соперник мог забивать. Первый гол нас вдохновил и добавил силенок. Дальше играли хорошо, многое получилось.
Получилось большинство, получилось меньшинство. Но всегда есть к чему стремиться.
Игра Михайлиса? Играл по заданию, выполнял много черновой работы», – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
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