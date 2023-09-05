Юдин о 5:3 с «Трактором»: «Для «Ак Барса» было важным победить в Татарча матче. Удалось порадовать болельщиков»

Дмитрий Юдин сказал, что «Ак Барс» хотел выиграть Татарча матч с «Трактором».

Казанцы добились волевой победы в домашней игре Фонбет Чемпионата КХЛ – 5:3 после 1:3.

– Отличная игра, впервые после долгого перерыва сыграли перед родными болельщиками, было важным победить в Татарча матче. Хотели порадовать наших болельщиков, удалось.

– Чем можете объяснить быстрый гол « »?

– Сложно сказать, тренеры разберут момент, объяснят. Может быть, мне стоило сыграть в эпизоде проще, играть не через центр, а отдать передачу по борту.

– Что говорил в перерывах тренер, как перевернули этот матч?

– Проговорили, что играем не в свой хоккей. Обсудили это с ребятами, посмотрели друг другу в глаза, вышли и показали ту игру, какую обязаны перед своими болельщиками, – сказал защитник казанцев.

Один раз за сезон клуб проводит матч в татарском стиле.

Как отмечает «Бизнес Online», всем зрителям выдали бумажные тюбетейки. В микрофон вместо «Вперед, « » кричали: «Эйдэ, «Ак Барс», а на арене был проведен мини-сабантуй. В рекламных паузах зрители без помощи рук искали монету в катыке, а в перерыве перетягивали канат. Среди подарков оказался чак-чак.