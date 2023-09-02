Немировски после 1:2 от «Авангарда»: «Удаления все ломали, когда мы только начинали играть в свой хоккей. Правила ужесточились, нужно к ним привыкнуть»
Дэвид Немировски прокомментировал поражение в матче против «Авангарда» (1:2).
«Не так плохо сыграли, обидно, конечно, в конце пропустить. Много брака было, нервничали – это первый матч сезона.
Много удалений было, не могли сыграть «5 на 5» толком, сразу удалялись, когда только-только начинали играть в их зоне. Было очень сложно сыграть в атаке.
Количество удалений? Да, это старт сезона, это новые правила строгие. Сейчас правила ужесточились, но это хорошие правила, нам нужно к ним привыкнуть.
Стиль «Сибири» при Немировски – это больше и быстрее играть в средней зоне. При этом оборона должна играть хорошо, по системе, по заданию. А так – время еще надо, чтобы быстрее думали. В атаке мы будем играть вперед, от давления, но сегодня, повторюсь, удаления ломали нам все, когда только-только начинали играть в свой хоккей.
Хоккеисты, которые должны олицетворять атаку, много сидели сегодня, были холодными», – сказал главный тренер «Сибири» Немировски.
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