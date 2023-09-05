Пресс о таксистах в Магнитогорске: «Лихачат, водят агрессивно. Надо быть аккуратнее, пристегиваться»

Теги Металлург Мг КХЛ Данила Квартальнов Робин Пресс Хоккей

Робин Пресс поделился первыми впечатлениями от жизни в Магнитогорске.

Шведский защитник перешел в клуб из «Северстали» в это межсезонье. 

– Как вам Магнитогорск после Череповца?

– Мне кажется, что Магнитогорск крупнее. Ну а в целом города похожи, оба промышленные.

– Данила Квартальнов признался мне, что в Магнитогорске опасно ездить на такси. Так ли это?

– Да, на самом деле это так. Водители, как мне показалось, лихачат, водят агрессивно. Поэтому надо быть аккуратнее, пристегиваться, – сказал Пресс.

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1 комментарий

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Machine Head
Самые чокнутые таксисты в Москве . Самые беспредельщики и такое ощущение , что совсем без мозгов . Объясняю на пальцах таксистам во всех городах , что ПДД написаны кровью и дорога имеет разметку - это не колхозное поле . В советские годы таксисты это были профессионалы до мозга и костей . Правда все изменилось . Сейчас надо быстрее отвезти , чтобы взять следующий заказ , а в СССР некоторые не добросовестные таксисты могли с Ленинградского вокзала , через Чертаново отвезти на Казанский вокзал , но и Москву знали великолепно без навигаторов - все улочки внутри бульварного кольца . Нужно какое -то жесткое регулирование кто имеет право работать в такси.
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