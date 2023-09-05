Пресс о таксистах в Магнитогорске: «Лихачат, водят агрессивно. Надо быть аккуратнее, пристегиваться»

Робин Пресс поделился первыми впечатлениями от жизни в Магнитогорске.

Шведский защитник перешел в клуб из «Северстали» в это межсезонье.

– Как вам Магнитогорск после Череповца?

– Мне кажется, что Магнитогорск крупнее. Ну а в целом города похожи, оба промышленные.

– Данила Квартальнов признался мне, что в Магнитогорске опасно ездить на такси. Так ли это?

– Да, на самом деле это так. Водители, как мне показалось, лихачат, водят агрессивно. Поэтому надо быть аккуратнее, пристегиваться, – сказал .