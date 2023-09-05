Пресс о таксистах в Магнитогорске: «Лихачат, водят агрессивно. Надо быть аккуратнее, пристегиваться»
Робин Пресс поделился первыми впечатлениями от жизни в Магнитогорске.
Шведский защитник перешел в клуб из «Северстали» в это межсезонье.
– Как вам Магнитогорск после Череповца?
– Мне кажется, что Магнитогорск крупнее. Ну а в целом города похожи, оба промышленные.
– Данила Квартальнов признался мне, что в Магнитогорске опасно ездить на такси. Так ли это?
– Да, на самом деле это так. Водители, как мне показалось, лихачат, водят агрессивно. Поэтому надо быть аккуратнее, пристегиваться, – сказал Пресс.
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