Пресс про общие черты русских и шведов: «Гостеприимство. Ощущаю заботу, приехав в Россию»
Робин Пресс сравнил жителей России и Швеции.
– Расскажите про город Уппсала, откуда вы родом.
– Красивый город с огромной историей, довольно большой по шведским меркам. Находится неподалеку от Стокгольма. Из моего города пара игроков НХЛ: Расмус Сандин и Густав Линдстрем.
– Уппсалу как-то можно сравнить с Череповцом или Магнитогорском?
– Наверное, нет, все-таки Россия и Швеция – разные страны.
– Русские и шведы чем-то похожи?
– Наверное, я бы назвал такую вещь, как гостеприимство. С тех пор как приехал в Россию, ощущаю заботу со стороны тех, с кем взаимодействую. За что, конечно же, благодарен.
– А менталитет сильно отличается?
– Затрудняюсь ответить. Но если говорить о хоккее, об участниках процесса, игроках и тренерах, то здесь все одинаково. Ведь каждый играет, чтобы победить, стать сильнее, лучше, – сказал защитник «Металлурга».
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