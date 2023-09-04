Пресс про общие черты русских и шведов: «Гостеприимство. Ощущаю заботу, приехав в Россию»

Теги Металлург Мг КХЛ Робин Пресс Хоккей

Робин Пресс сравнил жителей России и Швеции.

– Расскажите про город Уппсала, откуда вы родом.

– Красивый город с огромной историей, довольно большой по шведским меркам. Находится неподалеку от Стокгольма. Из моего города пара игроков НХЛ: Расмус Сандин и Густав Линдстрем.

– Уппсалу как-то можно сравнить с Череповцом или Магнитогорском?

– Наверное, нет, все-таки Россия и Швеция – разные страны.

– Русские и шведы чем-то похожи?

– Наверное, я бы назвал такую вещь, как гостеприимство. С тех пор как приехал в Россию, ощущаю заботу со стороны тех, с кем взаимодействую. За что, конечно же, благодарен.

– А менталитет сильно отличается?

– Затрудняюсь ответить. Но если говорить о хоккее, об участниках процесса, игроках и тренерах, то здесь все одинаково. Ведь каждый играет, чтобы победить, стать сильнее, лучше, – сказал защитник «Металлурга».

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