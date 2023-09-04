Пресс из «Металлурга» о курсе рубля: «Не сказал бы, что это меня беспокоит. Курс ходит то вверх, то вниз. Не могу на это влиять»

Робин Пресс ответил на вопрос о курсе рубля.

– Следите за курсом рубля? Напрягает ли ситуация с большими скачками?

– Я бы не сказал, что это меня беспокоит, что нервничаю по этому поводу. Что есть, то есть.

Курс на самом деле ходит то вверх, то вниз. Но что я могу поделать?

Я не могу на это влиять, поэтому как будет, так будет, – сказал шведский защитник « » .