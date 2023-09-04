Ротенберг о 3:0 с «Ладой»: «Не бывает легких побед как в хоккее, так и в жизни. СКА провел не лучший 1-й период, но мы хорошо поговорили в раздевалке»

Теги Лада СКА КХЛ Роман Ротенберг Владимир Алистров Сергей Иванов Хоккей

Роман Ротенберг подчеркнул, что победа СКА над «Ладой» (3:0) простой не была.

«Не бывает легких побед как в хоккее, так и в жизни, поэтому это тяжелая победа. Соперники создали много сложностей.

Мы понимали, что будет тяжело, провели не лучший первый период, но хорошо поговорили в раздевалке, услышали друг друга. Железобетонная оборона, яркая атака.

Конечно, отдельная благодарность Сергею Иванову. Мы рады, что у нас растут свои сильные вратари, наши воспитанники, которые готовы брать на себя роль лидеров.

Мы рассчитываем на всех игроков, но очень рады, что Владимир Алистров сегодня взял на себя роль лидера», – сказал главный тренер СКА.

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5 комментариев

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vdksjs
Ох уж эти постоянные «хорошо поговорили в раздевалке после 1 периода», в каждом интервью практически, уже интересно, о чем они там говорят
+9
-1
+8
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Machine Head
Красиво как ! Мариновать несколько лет игроков в своей системе , чтобы никому не достались , а потом сплавить в Ладу и рассказывать нам о трудной победе . Эти все парни , которых вы отправили в ладу , если бы не протирали у вас лавку развивались бы в своих клубах и играли в основной команде . Сколько сломали игроков в своей системе уже со счета сбились , наверное .
+9
-2
+7
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Snow11
Вопрос? В чьей раздевалке поговорили?))
+6
-2
+4
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Daniyar8
С таким составом, чтобы такого противника обыграть, ему еще в раздевалке надо поговорить?
+3
-1
+2
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Б81
Ответ vdksjs
Ох уж эти постоянные «хорошо поговорили в раздевалке после 1 периода», в каждом интервью практически, уже интересно, о чем они там говорят
Значимость себе придает
0
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0
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