Браташ о 0:3 со СКА: «Лада» не хуже провела 1-й и 3-й периоды, но не реализовала моменты. Нарушения численного состава – преступление перед командой»

Олег Браташ заявил, что отрезками «Лада» играла не хуже СКА (0:3).

– К сожалению, сегодня проиграли, но по игре команда понравилась. Потеря концентрации во втором периоде сказалась на конечном результате.

Первый и третий период провели не хуже соперника, но не реализовали свои моменты. Не забивая ни одной шайбы, сложно рассчитывать на победу.

Радует, что команда играет и создает моменты.

– Стала ли откровением игра ?

– Нет, я знал его. Хоть он и молод, это хороший вратарь.

Качество льда действительно оставляет желать лучшего. Лед не выдерживает больше, чем полпериода, поэтому мы подсказываем, чтобы они делали поправку, потому что шайба не скользит по льду, а застревает.

– Второй матч подряд нарушение численного состава.

– Всегда говорю игрокам, что такой штраф – это преступление перед командой. Это индивидуальная ответственность каждого игрока, совершившего такое нарушение. Это безответственность.

Еще не решил, кто начнет следующий матч в воротах.

Мы были готовы, соперник нас ничем не удивил. Другое дело, что мы не смогли забить и добиться результата, – сказал главный тренер «Лады».