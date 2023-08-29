СКА обменял Моисеева в «Ладу» на денежную компенсацию. Клуб из Петербурга отправил 11 игроков в Тольятти за лето
СКА обменял форварда Данилу Моисеева в «Ладу» на денежную компенсацию.
25-летний нападающий в минувшем сезоне набрал 1 (0+1) очко в 22 матчах в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Ранее этим летом СКА обменял в «Ладу» 10 игроков – вратарей Владислава Подъяпольского и Никиту Богданова, защитников Григория Грязнова, Евгения Калабушкина, Евгения Корешкова, Георгия Солянникова, нападающих Андрея Алтыбармакяна, Павла Колтыгина, Алексея Ожгихина и Никиту Попугаева.
Подъяпольский о «Ладе»: «Не думаю, что это фарм СКА. Наоборот, СКА помогает, создается коллектив. Где бы клуб взял игроков?»
Ведь даже со стороны пиара, эта ситуация выглядит глупо и только злит людей
или вводите институт аренды игроков или прекратите обмены за денежные компенсации.