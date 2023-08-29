СКА обменял Моисеева в «Ладу» на денежную компенсацию. Клуб из Петербурга отправил 11 игроков в Тольятти за лето

Теги Лада СКА переходы КХЛ Данила Моисеев Хоккей

СКА обменял форварда Данилу Моисеева в «Ладу» на денежную компенсацию.

25-летний нападающий в минувшем сезоне набрал 1 (0+1) очко в 22 матчах в Фонбет Чемпионате КХЛ. 

Ранее этим летом СКА обменял в «Ладу» 10 игроков – вратарей Владислава Подъяпольского и Никиту Богданова, защитников Григория Грязнова, Евгения Калабушкина, Евгения Корешкова, Георгия Солянникова, нападающих Андрея Алтыбармакяна, Павла Колтыгина, Алексея Ожгихина и Никиту Попугаева.

Подъяпольский о «Ладе»: «Не думаю, что это фарм СКА. Наоборот, СКА помогает, создается коллектив. Где бы клуб взял игроков?»

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9 комментариев

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HockeyMan
Ну это уже совсем даже не смешно. Ладно бы хоть признались, что это фарм клуб СКА. Ну сколько можно так откровенно обманывать людей? А главное для чего?
Ведь даже со стороны пиара, эта ситуация выглядит глупо и только злит людей
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Вадим Сидоров
Если отдают игроки за деньги то это скорее не обмен, а трансфер выражаясь футбольным языком
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Олег НН
почем дрова нынче стоят ?
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+3
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VintDV
Фарм 2:) Удобно ,что тут сказать...
или вводите институт аренды игроков или прекратите обмены за денежные компенсации.
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VintDV
Кстати ,еще бы ограничивать заявку и количество подписанных игроков, что бы не мог нового подписать, пока кого-нибудь не пристроит из ранее подписанных.
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Oleg Olegov
СКА выживает чисто за счёт денежных компенсаций от Лады.
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VintDV
Ответ Вадим Сидоров
Если отдают игроки за деньги то это скорее не обмен, а трансфер выражаясь футбольным языком
Это аренда:)))
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Как дела на заводе
Ответ Олег НН
почем дрова нынче стоят ?
сходи на базар и узнай)
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