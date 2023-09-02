Гендиректор «Лады»: «Лидеров в СКА не отдадим, пусть забирают вместе с нами. Суверенитет клуба от сделок с ними не пострадал»

Гендиректор «Лады» заявил, что клуб не является фармом СКА и не отдаст лидеров.

В межсезонье клуб из Санкт-Петербурга отправил в Тольятти 11 игроков путем обменов.

«Суверенитет «Лады» от сделок со СКА не пострадал. Нам было тяжело набирать состав, рынок пустой. У СКА было много игроков, которыми они были готовы поделиться. До этого много ребят пришло из « », но никто об этом не говорил.

Не было бы таких разговоров, если бы нам пошли навстречу и сделали драфт расширения. У нас спортдиректор из системы СКА – кого еще ему вести, как не игроков, которых он знает?

Могут забрать лидеров? А мы их не отдадим. Пусть забирают вместе с нами», – сказал Александр Чеботарев со смехом.