Гендиректор «Лады»: «Лидеров в СКА не отдадим, пусть забирают вместе с нами. Суверенитет клуба от сделок с ними не пострадал»
Гендиректор «Лады» заявил, что клуб не является фармом СКА и не отдаст лидеров.
В межсезонье клуб из Санкт-Петербурга отправил в Тольятти 11 игроков путем обменов.
«Суверенитет «Лады» от сделок со СКА не пострадал. Нам было тяжело набирать состав, рынок пустой. У СКА было много игроков, которыми они были готовы поделиться. До этого много ребят пришло из «Спартака», но никто об этом не говорил.
Не было бы таких разговоров, если бы нам пошли навстречу и сделали драфт расширения. У нас спортдиректор из системы СКА – кого еще ему вести, как не игроков, которых он знает?
Могут забрать лидеров? А мы их не отдадим. Пусть забирают вместе с нами», – сказал Александр Чеботарев со смехом.
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