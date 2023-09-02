Гендиректор «Лады»: «Лидеров в СКА не отдадим, пусть забирают вместе с нами. Суверенитет клуба от сделок с ними не пострадал»

Теги Лада СКА Спартак Александр Чеботарев КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Гендиректор «Лады» заявил, что клуб не является фармом СКА и не отдаст лидеров.

В межсезонье клуб из Санкт-Петербурга отправил в Тольятти 11 игроков путем обменов. 

«Суверенитет «Лады» от сделок со СКА не пострадал. Нам было тяжело набирать состав, рынок пустой. У СКА было много игроков, которыми они были готовы поделиться. До этого много ребят пришло из «Спартака», но никто об этом не говорил.

Не было бы таких разговоров, если бы нам пошли навстречу и сделали драфт расширения. У нас спортдиректор из системы СКА – кого еще ему вести, как не игроков, которых он знает?

Могут забрать лидеров? А мы их не отдадим. Пусть забирают вместе с нами», – сказал Александр Чеботарев со смехом. 

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13 комментариев

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Александр Базилий
Да кто вас спрашивать будет?!
+26
-2
+24
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greedy
Воу. Палехчи. Понимаем, что сейчас нужно изобразить независимость. Но зачем так переигрывать?
+23
-3
+20
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йозе марино
заберут вместе с вами, а потом вас обменяют в сочи на денежную компенсацию или на чурчхелу)
+16
-2
+14
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Руслан Х
😂🤣
+12
-3
+9
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Machine Head
Кто вас будет спрашивать ? Чеботарев , ты чего такой смешной ? Сдал/принял и не забудешь еще поблагодарить.
+12
-4
+8
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oberkorn
Я бы вообще уже Питеру запретил брать чужих игроков. На город миллионник одна команда, а своих воспитанников нет.
+5
0
+5
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Голуби в траве
Ответ йозе марино
заберут вместе с вами, а потом вас обменяют в сочи на денежную компенсацию или на чурчхелу)
Паниковский вас купит, продаст, снова купит и снова продаст... Но уже дороже!
+3
0
+3
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Сергей Омиго
Превратили хоккей в балет из за одного клоуна,а Ладе совет на игру со ска выставлять запасных из пятого состава,а то действительно,только сосдадите костяк,раздербанят и ни кто вас спрашивать не будет,он в том году провел эксперимент с хкСочи,гадить опыт имеет
+2
0
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ros80
ха- ха- ха три раза
+1
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Разрушающий мифы
Ну так-то в прошлом сезоне практически нескрываемыми фармами у СКА были Сочи, Витязь и Спартак. Поэтому кивать на то, что вам до этого пришла группа игроков из Спартака как-то глупо. Команды одной системы поделились игроками с новым клубом этой же системы. Причём система уже достаточно обширная, поэтому и драфт расширению не нужен.
+1
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Михаил Вагин
лидеров не отдадим, потому что их нет
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sd4fmwrvz8
О каком суверенитете он говорит🤦🏻‍♂️это уже не старая добрая Лада а просто фарм клуб такой же как Сочи , как бы печально это не звучало но это реалии
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Сергей Омиго
Ответ oberkorn
Я бы вообще уже Питеру запретил брать чужих игроков. На город миллионник одна команда, а своих воспитанников нет.
Слово,какое придумал-запретить,да,чхал он на все,цирк,приехал и главный фокусник у ска
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