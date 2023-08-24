Лукоянов провел на тренерской скамейке «Ак Барса» 1-й период игры с «Трактором»: «Потом судья сказал, что нельзя. Кто-то из лиги из Москвы позвонил»
Артем Лукоянов находился на тренерской скамейке в 1-м периоде игры с «Трактором».
Форвард «Ак Барса» пропускал матч Кубка губернатора Челябинской области в связи с ротацией. В первом периоде он находился рядом с ассистентами главного тренера Зинэтулы Билялетдинова и, как сообщает «Бизнес Online», иногда давал подсказки партнерам.
«Зинэтула Хайдарович сказал мне сегодня отдохнуть, чтобы другие ребята поиграли. А потом, уже перед матчем, он спросил у работников клуба, можно ли меня поставить на скамейку. Ребята ответили, что да. Видимо, Зинэтула Хайдарович просто хотел, чтобы я ощутил тренерскую работу.
После первого периода судья подъехал и сказал, что мне нельзя там находиться. Кто-то из лиги из Москвы позвонил. Ну, я и ушел», – заявил Лукоянов.
Отмечается, что игрок нынешним летом подал документы на поступление в Поволжскую академию спорта для обучения на тренера.
Фото: hctraktor.org
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