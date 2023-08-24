Лукоянов провел на тренерской скамейке «Ак Барса» 1-й период игры с «Трактором»: «Потом судья сказал, что нельзя. Кто-то из лиги из Москвы позвонил»

Артем Лукоянов находился на тренерской скамейке в 1-м периоде игры с «Трактором».

Форвард « » пропускал матч Кубка губернатора Челябинской области в связи с ротацией. В первом периоде он находился рядом с ассистентами главного тренера и, как сообщает «Бизнес Online», иногда давал подсказки партнерам.

«Зинэтула Хайдарович сказал мне сегодня отдохнуть, чтобы другие ребята поиграли. А потом, уже перед матчем, он спросил у работников клуба, можно ли меня поставить на скамейку. Ребята ответили, что да. Видимо, Зинэтула Хайдарович просто хотел, чтобы я ощутил тренерскую работу.

После первого периода судья подъехал и сказал, что мне нельзя там находиться. Кто-то из лиги из Москвы позвонил. Ну, я и ушел», – заявил Лукоянов.

Отмечается, что игрок нынешним летом подал документы на поступление в Поволжскую академию спорта для обучения на тренера.

Фото: hctraktor.org