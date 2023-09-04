Билялетдинов о 5:3 с «Трактором»: «Соперник агрессивно действовал, но «Ак Барс» перестроился – и результат закономерен»

Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу «Ак Барса» над «Трактором» (5:3).

– Я считаю, игра была непростая, соперник достаточно агрессивно действовал: создал множество моментов и заставил нас двигаться.

Затем мы перестроились в своей игре, достаточно хорошо сыграли, и результат закономерен. Сложно сказать, с чем связано такое начало, будем разбираться. Здесь и удаления ненужные, и все вместе.

– Как вам игра ?

– Он давно не играл, ему было сложновато. В целом ребята старались, выполняли игровое задание.

выполняет огромную работу, ведет за собой не только тройку, но и всю команду.

– Как оцените дубль ?

– Это его сильная сторона, он умеет забивать и играть на пятаке: как приходить туда, как стоять. Он делает свою работу. И делает ее хорошо.

– Как прокомментируете удаления?

– Бывают и оправданные, и нет, но никого это не интересует. Это невнимательность, лишние эмоции – нужно сдерживать их, – сказал главный тренер « ».