Мартемьянов об 1:3 от московского «Динамо»: «Амур» проспал первый период, соперник доминировал»

Теги Амур КХЛ Динамо Андрей Мартемьянов Хоккей

Андрей Мартемьянов оценил поражение «Амура» от московского «Динамо» (1:3) в КХЛ.

«Динамо» показало хороший хоккей, а мы проспали первый период. Соперник доминировал на площадке. Сделали корректировки и более-менее выровняли игру, но соперник был помощнее нас, заряжен на борьбу и атаку ворот. Это и принесло им результат.

Конечно, были у нас моменты и могли перевернуть игру, но моменты мы не забили. Благодарен команде за то, что в меньшинстве хорошо отзащищались и [в игре] «три на пять» справились. Ну и в большинстве забили. Это те плюсы, которые были в этом матче.

Естественно, смущает, что все голы на старте сезона забиваются с участием Хохлачева и Бродхерста. Мне бы хотелось, чтобы все вносили вклад в победу, а не только смотрели за лидеров. У нас еще три тройки нападения, одна из них забила, а две на сухом остатке», – сказал главный тренер «Амура».

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