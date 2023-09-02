Андрей Мартемьянов: «Хохлачев вписался в тактическую схему «Амура», добавил всей команде уверенности. Это сильное приобретение»

Андрей Мартемьянов оценил переход Александра Хохлачева в «Амур».

Тренер высказался после матча против «Витязя» (4:2). Хохлачев набрал 2 (1+1) балла в этой игре.

«Стартовый матч всегда волнительный и очень важный. Мы очень рады тому, что выиграли! По содержанию игры нашей командой я, в принципе, доволен. Было много блокированных бросков и команда в целом правильно выполняла задания, играя в обороне.

Мы забили хорошие голы, играя с хорошим соперником, «Витязь» тоже был заряжен на победу. Где-то были стычки, но мы на них не повелись. Считаю, что в стартовом матче был хороший хоккей со стороны обеих команд.

Изменил ли наш подход к игре приход ? Он вписался в тактическую схему. Считаю, что он добавил всей команде уверенности. Это сильное приобретение, надеюсь, будет работать у нас от и до», – сказал главный тренер « » Мартемьянов.