Андрей Мартемьянов: «Хохлачев вписался в тактическую схему «Амура», добавил всей команде уверенности. Это сильное приобретение»

Теги Амур КХЛ Александр Хохлачев Андрей Мартемьянов Хоккей

Андрей Мартемьянов оценил переход Александра Хохлачева в «Амур».

Тренер высказался после матча против «Витязя» (4:2). Хохлачев набрал 2 (1+1) балла в этой игре.

«Стартовый матч всегда волнительный и очень важный. Мы очень рады тому, что выиграли! По содержанию игры нашей командой я, в принципе, доволен. Было много блокированных бросков и команда в целом правильно выполняла задания, играя в обороне.

Мы забили хорошие голы, играя с хорошим соперником, «Витязь» тоже был заряжен на победу. Где-то были стычки, но мы на них не повелись. Считаю, что в стартовом матче был хороший хоккей со стороны обеих команд.

Изменил ли наш подход к игре приход Хохлачева? Он вписался в тактическую схему. Считаю, что он добавил всей команде уверенности. Это сильное приобретение, надеюсь, будет работать у нас от и до», – сказал главный тренер «Амура» Мартемьянов.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
User User
Молодцы
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий