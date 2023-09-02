Жамнов о 3:4 от «Куньлуня»: «Ребята делали все, что не нужно. Мы сами проиграли игру. Проспали старт и получили гол в первой же контратаке»

Теги Спартак Алексей Жамнов КХЛ Куньлунь Ред Стар Хоккей

Алексей Жамнов подвел итоги матча «Спартака» с «Куньлунем» (3:4).

«Я сказал команде после игры, что сегодня ребята делали все, что не нужно делать. Надо отдать должное сопернику и поздравить их с победой. Но при всем уважении к этой команде, игру мы скорее проиграли сами.

Разница по сравнению с матчем на Кубке мэра Москвы была только со стороны нашей команды – плохое начало, о чем мы уже не раз говорили. Проспали старт игры и получили гол в первой же контратаке.

Думаю, что у многих было волнение, кто-то «перегорел». Никто не говорит, что мы проиграли из-за этого – нет, мы проиграли и виноваты сами, у нас есть время проанализировать и исправить эти ошибки.

Все у нас будет нормально, местами ребята показывают ту игру, которую мы просим от них. Вещи, которые ребята делали неправильно, постараемся убрать к следующей игре», – сказал главный тренер «Спартака» Жамнов.

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