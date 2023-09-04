7:0 в гостях у «Витязя» – крупнейшая победа минского «Динамо» в КХЛ. Три шайбы – в меньшинстве

Теги Витязь Дмитрий Квартальнов Динамо Минск КХЛ Андрей Стась Александр Волков Виталий Пинчук Хоккей

«Динамо» Минск на выезде разгромило «Витязь».

Команда Дмитрия Квартальнова забросила семь безответных шайб на «Балашиха-Арене». Пока это крупнейшая победа в новом Фонбет Чемпионате КХЛ и крупнейшая победа «Динамо» за время выступлений в лиге.

Примечательно, что три шайбы были заброшены, когда минчане выступали в меньшинстве: на 17-й минуте забил Александр Волков, на 36-й – Виталий Пинчук, на 59-й – Андрей Стась.

«Динамо» начало сезон с двух побед, «Витязь» – с двух поражений.

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11 комментариев

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badr
Сегодня наш день. Очень даже пойдёт. Даже Стась бежал на последней минуте как юниор. Витязь не узнал вообще.
+7
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Vladimir Veretennikov
Респект парням, Динамо кайфовало сегодня. КОЛОСОВ первый матч и на ноль-Молодец. Всех с победой.
+4
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Александр Пакин
Надо витязь переименовать в Балашиху
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Александр Пакин
Ответ Александр Пакин
Надо витязь переименовать в Балашиху
Расторг контакт со школой Витязь и запретил использование символики Витязь..Ушли из Подольска пусть теперь называются Балашиха
+2
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Евгений Белый
Ужасная игра Витязя, на привозили себе
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Shaiba Bash
Витязь надо убирать из КХЛ, болельщики не ходят, пусть играют спокойно в ВХЛ
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Авл Агерий
Витязь очень слабо сыграл. Вроде игроки не самые худшие.
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LokoYarik
Витьки похоже сливают главного
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Иван Шадрин
Пусть, например, в Дмитров переезжают. Тогда заиграют.
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igorbalti
Верните Атлант!
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бизе
Это Дима Квартальнов , Утер нос всем критикам !!!
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