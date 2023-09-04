7:0 в гостях у «Витязя» – крупнейшая победа минского «Динамо» в КХЛ. Три шайбы – в меньшинстве

«Динамо» Минск на выезде разгромило «Витязь».

Команда Дмитрия Квартальнова забросила семь безответных шайб на «Балашиха-Арене». Пока это крупнейшая победа в новом Фонбет Чемпионате КХЛ и крупнейшая победа «Динамо» за время выступлений в лиге.

Примечательно, что три шайбы были заброшены, когда минчане выступали в меньшинстве: на 17-й минуте забил , на 36-й – , на 59-й – .

«Динамо» начало сезон с двух побед, « » – с двух поражений.