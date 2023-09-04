7:0 в гостях у «Витязя» – крупнейшая победа минского «Динамо» в КХЛ. Три шайбы – в меньшинстве
«Динамо» Минск на выезде разгромило «Витязь».
Команда Дмитрия Квартальнова забросила семь безответных шайб на «Балашиха-Арене». Пока это крупнейшая победа в новом Фонбет Чемпионате КХЛ и крупнейшая победа «Динамо» за время выступлений в лиге.
Примечательно, что три шайбы были заброшены, когда минчане выступали в меньшинстве: на 17-й минуте забил Александр Волков, на 36-й – Виталий Пинчук, на 59-й – Андрей Стась.
«Динамо» начало сезон с двух побед, «Витязь» – с двух поражений.
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