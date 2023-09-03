Директор «Сибири» о словах Ротенберга про Немировски: «Дэвид воспринял это без ненужных эмоций. Морозов еще на льду извинился за силовой прием»

Теги Сибирь СКА Дэвид Немировски Сергей Климович КХЛ Роман Ротенберг Илья Морозов Захар Бардаков Хоккей

В «Сибири» рассказали о реакции Дэвида Немировски на слова Романа Ротенберга.

– Как Немировски воспринял слова Романа Ротенберга про «тренера из пивной лиги»?

– Матч со СКА получился очень эмоциональным: много стычек, силовых приемов.

Не буду вдаваться в подробности, кто прав, а кто виноват. Надо отдать должное Дэвиду, он воспринял это без ненужных эмоций.

Захар Бардаков сам виноват в эпизоде с Ильей Морозовым, что подсел?

– Как я понял, он хотел сделать «улитку» в другую сторону и показал обманное движение.

Это был конец смены, и, наверное, ему не хватило быстроты из-за усталости. Дело же в концентрации и каких-то долях секунды.

Да, по факту удар в голову локтем был. Но есть много разных видео этого эпизода, и мнения по этому силовому у всех разнятся.

Если бы Бардаков успел проскочить, то избежал бы этого удара. Однако не совсем понятно, как Морозов в этой ситуации мог избежать столкновения.

К такому исходу привело стечение многих обстоятельств.

Конечно, никто не хотел нанести травму. Это точно было сделано нецеленаправленно. Илья еще на льду принес свои извинения.

Надо понимать, что если игрок наносит кому-то травму, то ему самому некомфортно на душе.

Надеюсь, что Захар восстановится и мы забудем этот эпизод, – сказал спортивный директор «Сибири» Сергей Климович.

Ротенберг о тренере «Сибири» Немировски: «В пивной лиге в Канаде работал, наверное. Не знаю, по каким правилам он собирается дальше работать в КХЛ»

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sd4fmwrvz8
Вот кто из культурного города ощущается и воспитанно ответил максимально компетентно👍
+23
-1
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Некрасов
перестаньте печатать эту фамилию по много раз на дню , ну сколько можно 🤢🤢🤢🤢🤢
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sever12
обычный эпизод, не удачног получилось, всё защитники играют в тело у борта, просто соперник делал манёвр, Морозов по максимуму избежал удара, если бы хотел бить бардакова бы унесли со льда. Ну а Кучерявый, при всех имоция модно понять если бы он орал это Морозову, но неужели он думал что Девид довал задания ломать игроков,... дебил
..
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sd4fmwrvz8
Ответ k.vlad
Комментарий удален модератором
Чисто исторически к городу привязали это , к жителям это не относится,обычные люди как и везде
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
k.vlad
ратенберк теперь главное слово русского языка?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Константин Марщанский
ну и правильно ,что на дурака внимание обращать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
k.vlad
Ответ sd4fmwrvz8
Вот кто из культурного города ощущается и воспитанно ответил максимально компетентно👍
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Некрасов
Ответ Pitbulbest
Так если они перестанут печатать эту фамилию, ты же на сайт перестанешь заходить. Для тебя ведь стараются.
скройся пожалуйста. такой же "умный" , как хозяин ваш
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pitbulbest
Ответ k.vlad
ратенберк теперь главное слово русского языка?
Главная фамилия, на которой Спортс не устаёт хайповать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pitbulbest
Ответ Константин Марщанский
ну и правильно ,что на дурака внимание обращать
Да просто Немировски на правду не стал обижаться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий