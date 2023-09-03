Директор «Сибири» о словах Ротенберга про Немировски: «Дэвид воспринял это без ненужных эмоций. Морозов еще на льду извинился за силовой прием»

В «Сибири» рассказали о реакции Дэвида Немировски на слова Романа Ротенберга.

– Как Немировски воспринял слова про «тренера из пивной лиги»?

– Матч со получился очень эмоциональным: много стычек, силовых приемов.

Не буду вдаваться в подробности, кто прав, а кто виноват. Надо отдать должное Дэвиду, он воспринял это без ненужных эмоций.

– сам виноват в эпизоде с , что подсел?

– Как я понял, он хотел сделать «улитку» в другую сторону и показал обманное движение.

Это был конец смены, и, наверное, ему не хватило быстроты из-за усталости. Дело же в концентрации и каких-то долях секунды.

Да, по факту удар в голову локтем был. Но есть много разных видео этого эпизода, и мнения по этому силовому у всех разнятся.

Если бы Бардаков успел проскочить, то избежал бы этого удара. Однако не совсем понятно, как Морозов в этой ситуации мог избежать столкновения.

К такому исходу привело стечение многих обстоятельств.

Конечно, никто не хотел нанести травму. Это точно было сделано нецеленаправленно. Илья еще на льду принес свои извинения.

Надо понимать, что если игрок наносит кому-то травму, то ему самому некомфортно на душе.

Надеюсь, что Захар восстановится и мы забудем этот эпизод, – сказал спортивный директор «Сибири» Сергей Климович.

Ротенберг о тренере «Сибири» Немировски: «В пивной лиге в Канаде работал, наверное. Не знаю, по каким правилам он собирается дальше работать в КХЛ»