Экс-арбитр Зайцев о санкциях ИИХФ: «Они очень мелко плавают. Когда вернут нас на турниры, могут дисквалифицировать ЦСКА в Кубке чемпионов, ничего более»
Александр Зайцев считает, что у ИИХФ не осталось рычагов влияния на Россию.
Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея оштрафовала ФХР на 5 тысяч швейцарских франков за участие вратаря Ивана Федотова в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:5).
Сборные России и Беларуси отстранены от международных турниров под эгидой ИИХФ с весны 2022 года.
«ИИХФ точно по России не ударит никак. Какие еще санкции они могут применить? Что они могут сделать, кроме того, что лишили нас всего? Не думаю, что возвращение затянется из-за этой ситуации. Это все фишки.
Люди там очень мелко плавают и не смогут ничего применить против нас.
Например, когда вернут на международные турниры, могут дисквалифицировать ЦСКА на участие в Кубке чемпионов (клубы КХЛ ни разу не участвовали в Лиге чемпионов после перезапуска турнира в 2014 году – прим. Sports.ru), но ничего более. Хуже уже точно не будет. Они сделали все что можно», – считает бывший арбитр.
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