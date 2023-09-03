Экс-арбитр Зайцев о санкциях ИИХФ: «Они очень мелко плавают. Когда вернут нас на турниры, могут дисквалифицировать ЦСКА в Кубке чемпионов, ничего более»

Александр Зайцев считает, что у ИИХФ не осталось рычагов влияния на Россию.

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея оштрафовала на 5 тысяч швейцарских франков за участие вратаря в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:5).

Сборные России и Беларуси отстранены от международных турниров под эгидой ИИХФ с весны 2022 года.

« точно по России не ударит никак. Какие еще санкции они могут применить? Что они могут сделать, кроме того, что лишили нас всего? Не думаю, что возвращение затянется из-за этой ситуации. Это все фишки.

Люди там очень мелко плавают и не смогут ничего применить против нас.

Например, когда вернут на международные турниры, могут дисквалифицировать на участие в Кубке чемпионов (клубы КХЛ ни разу не участвовали в после перезапуска турнира в 2014 году – прим. Sports.ru), но ничего более. Хуже уже точно не будет. Они сделали все что можно», – считает бывший арбитр.