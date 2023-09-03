Ткачев о стиле «Трактора»: «Стараемся играть активно. Сейчас команды переходят на канадские площадки, откатываться смысла нет»

Владимир Ткачев сказал, что «Трактор» старается играть в более активный хоккей.

Челябинский клуб начал новый Фонбет Чемпионат КХЛ с победы над «Ладой» (2:1).

– Начали немного робко, не все получалось на протяжении 60 минут, единственный плюс – выиграли матч. Всегда хочется побеждать, в начале сезона – тем более. Это придает уверенности. Если бы проиграли, настроение было бы другим, а с хорошим намного проще идти дальше.

– Концовка получилась жаркой, вы даже бросились под шайбу…

– Понимали, что надо пожертвовать собой, чтобы сохранить счет 2:1. Все ребята пластались. Поэтому и победили.

– В чем причины слабой игры в нападении в первых двух периодах?

– За всю команду говорить не могу, потому что не всегда удается посмотреть, как другие пятерки играют. Но у нашей тройки были возможности забить и надо было их реализовывать.

– Тренерский штаб « » говорит, что команда будет играть в более активный хоккей. Вы заметили изменения в стиле игры?

– В целом есть изменения. Стараемся играть активно. Сейчас команды переходят на канадские площадки, поэтому нет смысла откатываться – все перестраиваются, – сказал форвард челябинцев.