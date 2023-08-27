Роман Ротенберг: «Демидов проявлял себя в роли лидера во многих предсезонных матчах, был как основной игрок СКА. Видим его прогресс»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ Матвей Мичков Иван Демидов Хоккей

Роман Ротенберг поделился мнением о форварде СКА Иване Демидове.

– В составе СКА во время предсезонки хорошо себя проявили молодые игроки – Иван Демидов, Матвей Мичков. Что вы скажете об их прогрессе?

– Вы правильно отмечаете этих ребят. Особенно Иван проявил себя с наилучшей стороны. Он внес вклад в победу, мы видим его прогресс. Во многих предсезонных матчах он проявлял себя в роли лидера, был как основной игрок. Хотя ему только 17 лет.

На турнире Пучкова самым тяжелым для нас был матч против «Сибири», и там Демидов смог переломить ход встречи. Помог команде добавить в эмоциях, мы проявили командный характер, что очень важно.

Бывает, что мы играем не в лучший наш хоккей, побеждаем, вытаскивая матчи как раз за счет характера. Особенно это важно в плей-офф. Да, ты не всегда свеж и идеально подготовлен. Но в такие моменты важно проявлять мужской характер. И мы видим, что у команды СКА он есть. Это радует меня как главного тренера.

При этом на лаврах не почиваем, и для нас в сезоне все только начинается, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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1 комментарий

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Михаил Качалов
У тебя цель как у тренера ослабить конкурентов, поэтому скупаешь все что блестит, но думаю у Миллера скоро глазки откроются и кошелёк закроется
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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