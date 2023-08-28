Роман Ротенберг: «Когда я предложил Мичкову сыграть в центре, он сказал: «Да это вообще моя мечта». У нас универсальная система игры, требует мышления»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Марат Хайруллин Чемпионат.com Матвей Мичков Хоккей

Роман Ротенберг рассказал об игре Матвея Мичкова в центре нападения.

– Расскажите про капитанство Хайруллина.

– Капитан должен обладать определенными качествами как лидер команды. Тут много факторов. Во-первых, Марат много лет был капитаном «Нефтехимика» и приводил команду к множеству побед. Мы много лет следили за ним. Он по духу является лидером.

В прошлом сезоне мы тоже видели, как он ярко играет. Человеческие качества тоже важны, возраст и опыт. Марат – один из самых опытных наших игроков, хотя он и совсем молодой.

– И об игре Мичкова в центре.

– Мичков идеально вписался на позицию центрального и обладает игровым мышлением, выиграл много вбрасываний. Для нас здорово, когда есть много вариантов – наигрывать Мичкова в центре или с краю.

Если помните сборную Канады в Сочи, у них было 15 центральных нападающих. Почему? Потому что центр может играть везде. Хоккей – универсальная игра, и наша система игры универсальная, требует игрового мышления.

У нас каждый играет на любой позиции, нет распределения на защитников и нападающих. Есть игрок номер один, два, три, четыре, пять. Пять в атаке, пять в обороне. Звучит просто, но сделать очень сложно. Очень много деталей, и это требует серьезного отношения каждого игрока к тренировочному процессу, взаимопонимания, взаимозаменяемости.

Когда я предложил Мичкову сыграть в центре, он сказал: «Да это вообще моя мечта!» – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bartez1986
у Канады было 15 центральных нападающих, 12 левых защитников и 6 правых вратарей. Хоккей - игра универсальная
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Гончаров
- Роман, у вас есть система, вы ее придерживаетесь?
- С самого начала, у меня есть какая то система. И я ее придерживаюсь.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Barsum
Ответ Денис Гончаров
- Роман, у вас есть система, вы ее придерживаетесь? - С самого начала, у меня есть какая то система. И я ее придерживаюсь.
Что ж вы пристали?) Ну нравится человеку слово система.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Потепалин
множество побед Нефтехимика,это что?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ko Vi
"сборную Канады в Сочи, у них было 15 центральных нападающих" - ну, не 15, конечно, но 7-8 номинальных центров точно было, факт, и в Ванкувере тоже
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
Когда я предложил . Понимал бы еще хоть что -нибудь . Не иначе Лещев или Зубов озвучили куда Мичкова поставить . Смешно читать. Это какой -то сюр . Если бы Ротенберга не было , то его надо было бы придумать , чтобы читатели спортс не скучали . Читаю и одни сплошные возгласы : Лайпсик с детства мечтал играть за ска, у Мичкова мечта , у Гальченюка мечта играть в Санкт-Петербурге . Вы хотя бы сами себя читаете ?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Руслан З.
Системный "тренер" сразу видно 😄
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
viktorpavlov70
Рома, не останавливайся на достигнутом, предложи ему сыграть вратарём в своей универсальной системе. Может это ещё одна его тайная мечта.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Маслов
это уже читать смешно,ну сколько можно,ведь чем больше он что то озвучивает, тем самым подтверждает свое дилетантство ( это мягко сказано).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ɔculpa
Ответ Ko Vi
"сборную Канады в Сочи, у них было 15 центральных нападающих" - ну, не 15, конечно, но 7-8 номинальных центров точно было, факт, и в Ванкувере тоже
Ну так пусть и говорит про 7-8, нахрена эта чушь про 15? Он из тех, кто просто не может не заливать даже в самой безобидной ситуации что ли? По привычке гонит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий