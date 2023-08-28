Роман Ротенберг: «Когда я предложил Мичкову сыграть в центре, он сказал: «Да это вообще моя мечта». У нас универсальная система игры, требует мышления»

Роман Ротенберг рассказал об игре Матвея Мичкова в центре нападения.

– Расскажите про капитанство Хайруллина.

– Капитан должен обладать определенными качествами как лидер команды. Тут много факторов. Во-первых, много лет был капитаном «Нефтехимика» и приводил команду к множеству побед. Мы много лет следили за ним. Он по духу является лидером.

В прошлом сезоне мы тоже видели, как он ярко играет. Человеческие качества тоже важны, возраст и опыт. Марат – один из самых опытных наших игроков, хотя он и совсем молодой.

– И об игре Мичкова в центре.

– Мичков идеально вписался на позицию центрального и обладает игровым мышлением, выиграл много вбрасываний. Для нас здорово, когда есть много вариантов – наигрывать Мичкова в центре или с краю.

Если помните сборную Канады в Сочи, у них было 15 центральных нападающих. Почему? Потому что центр может играть везде. Хоккей – универсальная игра, и наша система игры универсальная, требует игрового мышления.

У нас каждый играет на любой позиции, нет распределения на защитников и нападающих. Есть игрок номер один, два, три, четыре, пять. Пять в атаке, пять в обороне. Звучит просто, но сделать очень сложно. Очень много деталей, и это требует серьезного отношения каждого игрока к тренировочному процессу, взаимопонимания, взаимозаменяемости.

Когда я предложил сыграть в центре, он сказал: «Да это вообще моя мечта!» – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.