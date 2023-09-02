«ЦСКА делает правильно. ИИХФ надо послать по-русски, открытым способом и как можно дальше». Александр Тихонов о деле Федотова

Александр Тихонов предложил «послать ИИХФ подальше» в деле с Иваном Федотовым.

В августе Международная федерация хоккея (ИИХФ) объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Вчера вратарь вышел на лед в матче за Кубок Открытия с «Ак Барсом» (5:2), несмотря на дисквалификацию.

«ЦСКА делает правильно. Советский и российский хоккей доказал свою состоятельность во всех отношениях, в том числе и против профессионалов. У нас огромное количество игроков, и если бы наверху были нормальные люди, то мы бы давно уже сделали российскую хоккейную лигу. И она была бы выше, чем в Канаде и США.

Сергей Федоров все сказал правильно. Я с ним встречался здесь, на товарищеском матче ЦСКА с минским «Динамо». Я абсолютно согласен с Сергеем, нам надо диктовать свои правила и условия. И быть независимыми. А ИИХФ надо послать по-русски, открытым способом и как можно дальше», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

Федоров о деле Федотова: «Идет СВО. 99% высказываний – о каких-то договоренностях. Этого не будет! Футбол отстранили на 10 лет, хоккей – на 7! Всем надо проснуться»