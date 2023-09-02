«ЦСКА делает правильно. ИИХФ надо послать по-русски, открытым способом и как можно дальше». Александр Тихонов о деле Федотова

Теги ЦСКА ИИХФ Сергей Федоров Александр Тихонов Динамо Минск Иван Федотов Биатлон

Александр Тихонов предложил «послать ИИХФ подальше» в деле с Иваном Федотовым.

В августе Международная федерация хоккея (ИИХФ) объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Вчера вратарь вышел на лед в матче за Кубок Открытия с «Ак Барсом» (5:2), несмотря на дисквалификацию. 

«ЦСКА делает правильно. Советский и российский хоккей доказал свою состоятельность во всех отношениях, в том числе и против профессионалов. У нас огромное количество игроков, и если бы наверху были нормальные люди, то мы бы давно уже сделали российскую хоккейную лигу. И она была бы выше, чем в Канаде и США.

Сергей Федоров все сказал правильно. Я с ним встречался здесь, на товарищеском матче ЦСКА с минским «Динамо». Я абсолютно согласен с Сергеем, нам надо диктовать свои правила и условия. И быть независимыми. А ИИХФ надо послать по-русски, открытым способом и как можно дальше», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

Федоров о деле Федотова: «Идет СВО. 99% высказываний – о каких-то договоренностях. Этого не будет! Футбол отстранили на 10 лет, хоккей – на 7! Всем надо проснуться»

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10 комментариев

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Злобный колобок
...и если бы наверху были нормальные люди...
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На что это он намекает?
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greedy
Пока не очень "по-русски" получается. Ждали до последнего, делали вид, что мы законопослушные слены ИИХФ, согласились на экспертизу контракта Федотова с их стороны. А как получили закономерный результат, так стали строить из себя обиженок.
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Александр Василич
Ответ WW77
Да всё он правильно сказал. Молодец. Захотели они без нас, ну и пожалуйста. Надо свою лигу сильную делать. И чтоб включить в КХЛ Новокузнецк, Пензу, Самару и.др.
ДенеХ дадите??
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Pertinax Gandi
И СБР должна послать IBU. У нас куча прекрасных биатлонистов, которые могут разыгрывать крутой чемпионат России.
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Antuanych
Осталось подождать, когда и НХЛ наплюет на все джентельментские соглашения и начнет активно уводить молодежь из России. Интересно будет послушать реакцию Федорова, Тихонова, Кожевникова...
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Margo Simon
Ответ Pertinax Gandi
И СБР должна послать IBU. У нас куча прекрасных биатлонистов, которые могут разыгрывать крутой чемпионат России.
А сейчас что, не дают "разыгрывать крутой чемпионат России."? Только после "послания" дело пойдет?
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