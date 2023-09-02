Хохлачев о конкуренции в КХЛ: «Уровень подравнивается с каждым годом. Через какое-то время будет вообще непонятно, кто фаворит»

Александр Хохлачев считает, что уровень команд в КХЛ подравнивается.

«Многие команды усилились в прошлом году и в это межсезонье. Смотря даже на наш состав, можно заметить, что он подобрался очень серьезный. Тут не только про меня речь. Многие ребята хорошего уровня перешли в « ». У нас будет очень боевая команда, и мы пошумим в новом сезоне.

Не смогу назвать какой-то один элемент, который надо сделать для дальнейшего выравнивания лиги. Это комплексная ситуация. Но замечу, что с каждым годом уровень лиги подравнивается. В предстоящем сезоне будет очень интересный чемпионат.

А пройдет еще какое-то количество времени, и будет вообще непонятно, кто фаворит, а кто нет», – сказал форвард клуба из Хабаровска.