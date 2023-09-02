Хохлачев о конкуренции в КХЛ: «Уровень подравнивается с каждым годом. Через какое-то время будет вообще непонятно, кто фаворит»

Теги Амур КХЛ Александр Хохлачев Чемпионат.com потолок зарплат Хоккей

Александр Хохлачев считает, что уровень команд в КХЛ подравнивается.

«Многие команды усилились в прошлом году и в это межсезонье. Смотря даже на наш состав, можно заметить, что он подобрался очень серьезный. Тут не только про меня речь. Многие ребята хорошего уровня перешли в «Амур». У нас будет очень боевая команда, и мы пошумим в новом сезоне.

Не смогу назвать какой-то один элемент, который надо сделать для дальнейшего выравнивания лиги. Это комплексная ситуация. Но замечу, что с каждым годом уровень лиги подравнивается. В предстоящем сезоне будет очень интересный чемпионат.

А пройдет еще какое-то количество времени, и будет вообще непонятно, кто фаворит, а кто нет», – сказал форвард клуба из Хабаровска. 

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6 комментариев

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андрэ
СКА или ЦСКА вот это интрига
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цэсемьэр
через какое-то время будет не понятно чем они вообще на льду занимаются, ещё дет десять такого прогресса и будем вспоминать времена Мозякина как эпоху Льва Яшина в футболе
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Костя Кот
кто будет в финалах конференций можно сказать до начала сезона
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RBChannel
По составу АкБарс и СКА. По игре в ПО могут вылететь легко от ЦСКА и Локомотива. Чтобы выигрывать кубки, россыпь звезд не нужна. Важны командные действия и баланс. Спросите у Вегаса и ЦСКА. У СКА и Рейнджерс лучше не спрашивать, а то у них подгорит:)))
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Юрий Байбурдин
опять в Ска хочешь? не возьмут там очередь большая.
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Neofit#11
Да ну на...
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