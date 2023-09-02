Кравец после 2:1 с «Сибирью»: «Ребята хотели показать красивую игру, не всегда это приносит победы, но пусть стремятся. Это лучше, чем просто бросать со всех углов»

Теги Авангард Сибирь КХЛ Михаил Кравец Хоккей

Михаил Кравец подвел итоги матча «Авангарда» против «Сибири» (2:1).

– Предполагали, что игра будет такой тяжелой. Команда соперника очень прилично отыграла на предсезонке. Жесткая команда, быстрая.

Порадовало, что в первом периоде отыграли очень здорово, практически ничего не давали создать сопернику, заработали большинство, которое нужно реализовывать. Тогда будет играть легче.

Но преодолели опять трудности, сами себе их создали. В конечном итоге забили трудовые, «с мясом» голы, с рикошетами, но забили.

Думаю, что по движению, по отдаче, по тому, как ребята вели себя на скамейке, была очень хорошая игра.

– Проблемы с реализацией из-за того, что игроки пытались выбрать лучший вариант, а лучшее – враг хорошего?

– Сложно запрещать игрокам. Не делай вот этого, а только вот так. Тогда можно лишить их творчества. Просто все должно быть разумно и логично. Если пустые ворота, надо бросать в них, а не отдавать возврат закрытому игру.

Ребята хотели показать красивую игру, не всегда это приносит победы. Но пусть стремятся. Мне кажется, это лучше, чем мы бы просто бегали туда-обратно, бросали со всех углов. Игра интереснее, когда есть комбинации между нападающими, защитниками, – сказал главный тренер «Авангарда» Кравец.

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6 комментариев

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Rodgeras
Ответ Ыжык
Смотрелось все конечно очень медленно. Кто там в живую был, все реально так или это просто трансляция такая?
Я смотрел в деревне. Там игроки творили чудеса! На полной скорости останавивались на месте, замирали на 5 секунд. А потом оказывадись в совершенно другом месте! Чудеса!
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Den Sh
Вообще болельщиков с победой, пусть с такой неубедительной, но с победой! Ну а тренеру хотелось бы сказать: ну не бросают в пустые, так ты повлияй на игру, игрокам что-нибудь скажи на эту тему, я уже не говорю о повышении голоса, хотя бы просто слово им какое скажи, даже пусть случайное, пусть не в тему, но хоть как-то участвуй в матче... а то не тренер, а прям какой-то дружелюбный сосед.
+2
-2
0
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