Александр Овечкин: «Рад за Захаряна, Сазонова и «Динамо». Они сделали правильный выбор, ребята будут развиваться как футболисты»

Александр Овечкин высказался об уходе Арсена Захаряна и Сабы Сазонова из «Динамо».

Захарян летом перешел в испанский «Реал Сосьедад», Сазонов – в итальянский «Торино».

«Я рад и за Арсена Захаряна, и за Сабу Сазонова. Рад за «Динамо», что они сделали правильный выбор, ребята будут развиваться как футболисты.

Будем надеяться, что «Динамо» сможет попасть в топ-3 чемпионата в этом сезоне.

Что касается поражения «Динамо» от «Спартака», то это был Кубок России. У них же круговая система. Следующую игру они отыграют и забьют больше голов», – сказал нападающий « » .

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