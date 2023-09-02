Александр Овечкин: «Рад за Захаряна, Сазонова и «Динамо». Они сделали правильный выбор, ребята будут развиваться как футболисты»

Теги Торино Вашингтон премьер-лига Россия Реал Сосьедад Александр Овечкин Динамо Москва НХЛ Р-Спорт Арсен Захарян Саба Сазонов Хоккей

Александр Овечкин высказался об уходе Арсена Захаряна и Сабы Сазонова из «Динамо».

Захарян летом перешел в испанский «Реал Сосьедад», Сазонов – в итальянский «Торино».

«Я рад и за Арсена Захаряна, и за Сабу Сазонова. Рад за «Динамо», что они сделали правильный выбор, ребята будут развиваться как футболисты.

Будем надеяться, что «Динамо» сможет попасть в топ-3 чемпионата в этом сезоне.

Что касается поражения «Динамо» от «Спартака», то это был Кубок России. У них же круговая система. Следующую игру они отыграют и забьют больше голов», – сказал нападающий «Вашингтона» Овечкин.

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22 комментария

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b0nz0@mail.ru
Похоже, у него в мозгу нейросеть.
+22
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Korv@LOL
Ови лучше всех уехал в современной России и доказал(!) - стал легендой и кумиром у не дружественных, столько лет прошло, а новых таких не появилось.
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Александр Громов
Нам ,болельщикам Динамо, хотелось бы увидеть свой любимый клуб на лидирующих позициях в чемпионате! А остальные второстепенно.
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Maks Mind
Эксперт...
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savik-A.M.
походу тут все сильно запущено
+6
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b0nz0@mail.ru
Ответ Rio de Janeiro
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Да уж. Про его Одимпиады сложены легенды навека!
+10
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Karel
Ответ TaR
За Захаряна рад - удачи и успехов ему! Сазонову тоже успехов и удачи, но в целом, как и в истории с Хвичей - все равно. Никакой пользы для нашего футбола этого особо не принесет
Абсолютно никакой. Это уже армянские и грузинские диаспоры в дело вступили.
Не удивлюсь, если начнут пробивать вопрос о смене спортивного гражданства для Захаряна.

Сложно. Относительно сложно - но решаемо.
Разрешение ФИФА легионерам приостанавливать контракты в РПС еще более сложный вопрос - но ведь как-то решили его.
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e1ther - e1ther
Ответ Korv@LOL
Ови лучше всех уехал в современной России и доказал(!) - стал легендой и кумиром у не дружественных, столько лет прошло, а новых таких не появилось.
Фелпс , Роналду, Овечкин,все 85 года рождения,в тот то год как и ,в 87, Кросбей, Месси=)тоже ,че то пролетало)
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Dinmos
Ответ Александр Громов
Нам ,болельщикам Динамо, хотелось бы увидеть свой любимый клуб на лидирующих позициях в чемпионате! А остальные второстепенно.
Ох, сколько времени мы это уже ждём.
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Areg Evoyan
Ответ Karel
Не утверждаю, что в "верхушках". Не утверждаю, что на уровне, образно говоря, мафии.. В Италии и других народностей, претендующих на эту роль хватает )) Но, по-хорошему дружная, готовая приложить максимум усилий для продвижения своего соотечественника. Типа, нас же мало в мире, должны помогать друг друг другу .. Потом и ты помжешь.. И без выгоды помочь могут, да просто от души - а уж если выгода есть - сам бог велел. А футбол на высшем уровне - выгода. По Италии у меня давно такое мнение сложилось о грузинской поддержке.
не знаю очень может быть о то смотришь грузинские игроки пачками переходят в серию а и серию б даже толком не играя за свои команды не говоря уже по результатам
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Karel
Ответ Areg Evoyan
Может быть на верхушках Италии,но никак по населении
Не утверждаю, что в "верхушках". Не утверждаю, что на уровне, образно говоря, мафии.. В Италии и других народностей, претендующих на эту роль хватает ))

Но, по-хорошему дружная, готовая приложить максимум усилий для продвижения своего соотечественника. Типа, нас же мало в мире, должны помогать друг друг другу .. Потом и ты помжешь..

И без выгоды помочь могут, да просто от души - а уж если выгода есть - сам бог велел.
А футбол на высшем уровне - выгода. По Италии у меня давно такое мнение сложилось о грузинской поддержке.
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Areg Evoyan
Ответ Karel
Есть. В мире, может, и не такая влиятельная, как армянская, но есть. В Италии точно есть.
Может быть на верхушках Италии,но никак по населении
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Karel
Ответ Areg Evoyan
ну у Грузии мягко говоря диаспоры нет
Есть. В мире, может, и не такая влиятельная, как армянская, но есть. В Италии точно есть.
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Areg Evoyan
Ответ Karel
Абсолютно никакой. Это уже армянские и грузинские диаспоры в дело вступили. Не удивлюсь, если начнут пробивать вопрос о смене спортивного гражданства для Захаряна. Сложно. Относительно сложно - но решаемо. Разрешение ФИФА легионерам приостанавливать контракты в РПС еще более сложный вопрос - но ведь как-то решили его.
ну у Грузии мягко говоря диаспоры нет
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Rio de Janeiro
Ответ Такие дела
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Такие дела
Ответ Rio de Janeiro
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Сергей Спиридонов
То есть в динамо они не смогли бы развиваться как футболисты?)
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SuperDubina
Саня, а как же путинтим? Из же не позовут теперь…
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