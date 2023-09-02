Александр Овечкин: «Рад за Захаряна, Сазонова и «Динамо». Они сделали правильный выбор, ребята будут развиваться как футболисты»
Александр Овечкин высказался об уходе Арсена Захаряна и Сабы Сазонова из «Динамо».
Захарян летом перешел в испанский «Реал Сосьедад», Сазонов – в итальянский «Торино».
«Я рад и за Арсена Захаряна, и за Сабу Сазонова. Рад за «Динамо», что они сделали правильный выбор, ребята будут развиваться как футболисты.
Будем надеяться, что «Динамо» сможет попасть в топ-3 чемпионата в этом сезоне.
Что касается поражения «Динамо» от «Спартака», то это был Кубок России. У них же круговая система. Следующую игру они отыграют и забьют больше голов», – сказал нападающий «Вашингтона» Овечкин.
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Не удивлюсь, если начнут пробивать вопрос о смене спортивного гражданства для Захаряна.
Сложно. Относительно сложно - но решаемо.
Разрешение ФИФА легионерам приостанавливать контракты в РПС еще более сложный вопрос - но ведь как-то решили его.
Но, по-хорошему дружная, готовая приложить максимум усилий для продвижения своего соотечественника. Типа, нас же мало в мире, должны помогать друг друг другу .. Потом и ты помжешь..
И без выгоды помочь могут, да просто от души - а уж если выгода есть - сам бог велел.
А футбол на высшем уровне - выгода. По Италии у меня давно такое мнение сложилось о грузинской поддержке.