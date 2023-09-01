Солист «Иванушек» Григорьев-Аполлонов об Овечкине: «Саша – самый великий хоккеист на планете Земля!»
Солист «Иванушек» назвал Александра Овечкина самым великим хоккеистом на Земле.
«Саша – самый великий хоккеист на планете Земля! У нас был концерт в Вашингтоне, я созвонился с Сашей, и решил прийти на игру вместе с его отцом.
80 процентов арены были в майке с Овечкиным! Казалось, что весь мир в его фамилии. Но отец Саши мне сказал: «Ты не представляешь, как было сложно 17 лет подряд ранним утром водить Сашеньку на тренировку, поэтому я это заслужил!»
Отец у Саши был великолепный мужчина с юмором», – сказал Андрей Григорьев-Аполлонов в шоу «Команда» на KION, ведущей которого является Татьяна Навка.
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