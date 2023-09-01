Солист «Иванушек» Григорьев-Аполлонов об Овечкине: «Саша – самый великий хоккеист на планете Земля!»

Теги светская хроника Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Михаил Овечкин музыка Хоккей

Солист «Иванушек» назвал Александра Овечкина самым великим хоккеистом на Земле.

«Саша – самый великий хоккеист на планете Земля! У нас был концерт в Вашингтоне, я созвонился с Сашей, и решил прийти на игру вместе с его отцом.

80 процентов арены были в майке с Овечкиным! Казалось, что весь мир в его фамилии. Но отец Саши мне сказал: «Ты не представляешь, как было сложно 17 лет подряд ранним утром водить Сашеньку на тренировку, поэтому я это заслужил!»

Отец у Саши был великолепный мужчина с юмором», – сказал Андрей Григорьев-Аполлонов в шоу «Команда» на KION, ведущей которого является Татьяна Навка.

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17 комментариев

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BigHead
А Иванушки - самая великая группа
+27
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+27
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Strannix
Ответ Алексей Агеев
Что рыжий шептун в порыве страсти понес совсем уж чушь. Зачем отец Овечкина водил сына ранним утром на тренировки аж 17 лет? Учитывая, что хоккеем Овечкин начал заниматься в 8 лет, как утверждают справочники. До 25 лет приходилось "ранним утром Сашеньку" водить на тренировки, в том числе и в Вашингтоне?
Скорее всего фраза звучала как "до 17 лет"
+6
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+6
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Maxim Shumov
Ну как бы - нет…
+8
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Maturmalai
Ответ Александр Максаков
А он точно солист?
Он солист на солях.
+5
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HockeyMan
Ответ Maturmalai
Он солист на солях.
Про себя тут всем рассказывать не обязательно
+3
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Maturmalai
Ответ HockeyMan
Про себя тут всем рассказывать не обязательно
Ну и не рассказывай, тем более что это не интересно.
+2
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Александр Максаков
А он точно солист?
+4
-4
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Алексей Агеев
Что рыжий шептун в порыве страсти понес совсем уж чушь. Зачем отец Овечкина водил сына ранним утром на тренировки аж 17 лет? Учитывая, что хоккеем Овечкин начал заниматься в 8 лет, как утверждают справочники. До 25 лет приходилось "ранним утром Сашеньку" водить на тренировки, в том числе и в Вашингтоне?
+4
-4
0
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Angelgirl
Интересно, а в других странах в поп группах есть солисты, которые тоже совсем не умеют петь?!
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hhlg
Величайший!
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olegbobin@mail.ru
И на этом концерте в Вашингтоне был Байден с Трампом и Мадонна, Киану Ривз с ДиКаприо. Дженифер Лопес пыталась пройти без пригласительного билета, но ее поймали и не пустили. 80% в майках Ови, солист скромничает, весь зал и даже стюарты были в майках на голое тело. а Майкл Тайсон напялил на себя даже две майки. А когда на сцену вышли Аполлон, Сашенька и ШурА (звезда российской эстрады), зал взорвался. Нет не аплодисментами, а бредом ситуации.
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