Александр Овечкин: «Сегодня возвращаюсь в США. Со здоровьем пока все нормально, будем работать дальше в «Вашингтоне»

Александр Овечкин сообщил, что возвращается в США 2 сентября.

«Сегодня возвращаюсь в США. По состоянию здоровья пока вроде все нормально. Будем работать дальше в «Вашингтоне».

Конечно, хочется выйти с командой в плей-офф, ощутить накал борьбы и эти эмоции», – сказал нападающий « » .

Хоккеист выступал на встрече с болельщиками в рамках мероприятия «Fonfest КХЛ: хоккей в городе».