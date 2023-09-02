Александр Овечкин: «Сегодня возвращаюсь в США. Со здоровьем пока все нормально, будем работать дальше в «Вашингтоне»
Александр Овечкин сообщил, что возвращается в США 2 сентября.
«Сегодня возвращаюсь в США. По состоянию здоровья пока вроде все нормально. Будем работать дальше в «Вашингтоне».
Конечно, хочется выйти с командой в плей-офф, ощутить накал борьбы и эти эмоции», – сказал нападающий «Вашингтона» Овечкин.
Хоккеист выступал на встрече с болельщиками в рамках мероприятия «Fonfest КХЛ: хоккей в городе».
Главное, Дух Хлебонасущенского при встрече Александру сообщил, что надо минимум 38 класть в этом сезоне, чтобы перекрыть рекорд Халла для 38летних (37 шайб).