Александр Овечкин: «Сегодня возвращаюсь в США. Со здоровьем пока все нормально, будем работать дальше в «Вашингтоне»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин сообщил, что возвращается в США 2 сентября.

«Сегодня возвращаюсь в США. По состоянию здоровья пока вроде все нормально. Будем работать дальше в «Вашингтоне».

Конечно, хочется выйти с командой в плей-офф, ощутить накал борьбы и эти эмоции», – сказал нападающий «Вашингтона» Овечкин.

Хоккеист выступал на встрече с болельщиками в рамках мероприятия «Fonfest КХЛ: хоккей в городе».

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14 комментариев

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Mephi027
Ну сейчас на спортсе еще 3 дня будут в день по 3 цитаты приводить каждые несколько часов.

Главное, Дух Хлебонасущенского при встрече Александру сообщил, что надо минимум 38 класть в этом сезоне, чтобы перекрыть рекорд Халла для 38летних (37 шайб).
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tnec
Хорошо побухал с Лепсом летом ? Гриша прям синий был, когда вас видел у клуба в 5 утра
+8
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Alex Redskin
Ответ tnec
Хорошо побухал с Лепсом летом ? Гриша прям синий был, когда вас видел у клуба в 5 утра
А Гриша когда-нибудь бывает не синий?
+5
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Дмитрий
Ответ ivan555navi
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Да что я?) Главное Сашка, гражданин США, живущий и работающий там-русофил😂
+10
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Огюст
Успеха Саша с командой в играх нового сезона и без травм !
+8
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Jeff Lebowski
https://www.youtube.com/watch?v=o29juZs_psc
0
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ivan555navi
Ответ Дмитрий
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van der Saapr
Ответ Дмитрий
Да что я?) Главное Сашка, гражданин США, живущий и работающий там-русофил😂
у него нет штатовского гражданство, по крайней мере, официально, в отличие от малкинского штатовского гражданства, об этом никогда не говорилось
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ivan555navi
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Ответ Дмитрий
А есть данные, что Сашка ходил в посольство США и продлял свою рабочую визу, которая ему не нужна, если он гражданин?
Есть данные, что ты лжёшь как дышишь.
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хОКкейный батя
Ответ Alex Redskin
А Гриша когда-нибудь бывает не синий?
бывает,когда под наркотой
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