Агент Хохлачева об обмене: «Спартак» начал с нами переговоры о продлении контракта, но договориться не удалось»

Агент Александра Хохлачева прокомментировал обмен игрока из «Спартака» в «Амур».

«На следующий год Александр Хохлачев становится неограниченно свободным агентом.

«Спартак» начал с нами переговоры о продлении контракта, но договориться нам не удалось», – сказал Юрий Николаев.

«Спартак» получил 50 млн рублей за Хохлачева от «Амура». Игрок был недоволен контрактом и просил обмена («СЭ»)