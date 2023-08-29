Агент Хохлачева об обмене: «Спартак» начал с нами переговоры о продлении контракта, но договориться не удалось»

Теги Амур Спартак КХЛ Юрий Николаев Александр Хохлачев Чемпионат.com Хоккей

Агент Александра Хохлачева прокомментировал обмен игрока из «Спартака» в «Амур».

«На следующий год Александр Хохлачев становится неограниченно свободным агентом.

«Спартак» начал с нами переговоры о продлении контракта, но договориться нам не удалось», – сказал Юрий Николаев.

«Спартак» получил 50 млн рублей за Хохлачева от «Амура». Игрок был недоволен контрактом и просил обмена («СЭ»)

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3 комментария

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Владислав Свидзинский
Оперативно Николишина заменили !
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Алексей Тарлыков
Ответ Владислав Свидзинский
Оперативно Николишина заменили !
Хохлачев крайний, а Николишин центр
0
0
0
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Владислав Свидзинский
Ответ Алексей Тарлыков
Хохлачев крайний, а Николишин центр
Центрить будут теперь походу с Капустиным, оба играли на этой позиции
0
0
0
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