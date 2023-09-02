Игорь Григоренко стал советником гендиректора «Лады». Он будет курировать детский хоккей и связь с ЦСК ВВС

Теги Лада ЦСК ВВС Игорь Григоренко Александр Чеботарев КХЛ детский хоккей Спорт-Экспресс Хоккей

Игорь Григоренко стал советником гендиректора «Лады».

«Игорь Григоренко в особом представлении не нуждается. Это наш воспитанник, в прошлом известный игрок. Он займет должность советника гендиректора по развитию и консультанта наблюдательного совета.

Игорь Владимирович возьмет кураторство над детским хоккеем и взаимосвязь с Самарой. Это не новая работа для него. Человек с серьезным игровым опытом. Он отец двоих будущих хоккеистов, которые занимаются в детской школе.

Он все пропускает через себя. Надеемся, что благодаря его работе улучшим некоторые вопросы», – сказал Чеботарев. 

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