Игорь Григоренко стал советником гендиректора «Лады». Он будет курировать детский хоккей и связь с ЦСК ВВС

Игорь Григоренко стал советником гендиректора «Лады».

« в особом представлении не нуждается. Это наш воспитанник, в прошлом известный игрок. Он займет должность советника гендиректора по развитию и консультанта наблюдательного совета.

Игорь Владимирович возьмет кураторство над детским хоккеем и взаимосвязь с Самарой. Это не новая работа для него. Человек с серьезным игровым опытом. Он отец двоих будущих хоккеистов, которые занимаются в детской школе.

Он все пропускает через себя. Надеемся, что благодаря его работе улучшим некоторые вопросы», – сказал Чеботарев.